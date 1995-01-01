Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Семин: «Наверное, Суркис назвал меня хлюпиком, потому что я ему не поверил»

    Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, назвавшего бывшего тренера украинской команды «хлюпиком».

    – Я с большим уважением отношусь к Суркису. Он большой профессионал, управленец, хозяин своего клуба. Я у него многому тогда научился. Ну и, наверное, свой след тоже оставил. Признаюсь, то решение уйти из «Динамо» далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил. Наверное, так…

    Надо понимать, что я состоялся как человек и тренер в «Локомотиве». Мне хотелось вернуться домой. Поэтому так тогда и поступил.

    – Обиделись сейчас на Суркиса?

    – Нет, ни в коем случае! Я же вам объяснил, почему он назвал меня хлюпиком. Мне вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо сработать в «Локомотиве». Вот и все. А так я ему безгранично благодарен за то, что он доверил мне тренерское кресло в киевском «Динамо». Это дорогого стоит. Считаю, мы вместе многого добились.

    • Ранее Суркис заявил: «Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», а может он бы и по сей день работал в «Динамо». Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков».
    • Семин работал в киевском «Динамо» с 2007 по 2009-й, а также с 2010 по 2012-й.
    • Вместе с ним клуб один раз стал чемпионом Украины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10616

      silver29 31 минуту назад

      Палыча трудно назвать "хлюпиком", он умеет держать удар.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru