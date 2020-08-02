Семин: «Наверное, Суркис назвал меня хлюпиком, потому что я ему не поверил»

Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, назвавшего бывшего тренера украинской команды «хлюпиком».

– Я с большим уважением отношусь к Суркису. Он большой профессионал, управленец, хозяин своего клуба. Я у него многому тогда научился. Ну и, наверное, свой след тоже оставил. Признаюсь, то решение уйти из «Динамо» далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил. Наверное, так…

Надо понимать, что я состоялся как человек и тренер в «Локомотиве». Мне хотелось вернуться домой. Поэтому так тогда и поступил.

– Обиделись сейчас на Суркиса?

– Нет, ни в коем случае! Я же вам объяснил, почему он назвал меня хлюпиком. Мне вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо сработать в «Локомотиве». Вот и все. А так я ему безгранично благодарен за то, что он доверил мне тренерское кресло в киевском «Динамо». Это дорогого стоит. Считаю, мы вместе многого добились.