Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о нарушении режима Александром Алиевым и Артемом Милевским. Первый карьеру уже закончил.

«Перед финалом Кубка Украины находились в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться? Я должен их штрафовать.

Милевский, Алиев – это были талантища. Юрию Семину удалось их на какое-то время привести в порядок, и они феерили. Команда играла. Они были важными футболистами», – сказал Суркис.

С 2002 по 2013 год Милевский провел за «Динамо» в чемпионате Украины 178 матчей, забил 57 голов.

Алиев выступал за «Локомотив».

С Семиным, Алиевым, Милевским «Динамо» доходило до полуфинала Кубка УЕФА.

Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»