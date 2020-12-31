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    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о нарушении режима Александром Алиевым и Артемом Милевским. Первый карьеру уже закончил.

    «Перед финалом Кубка Украины находились в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться? Я должен их штрафовать.

    Милевский, Алиев – это были талантища. Юрию Семину удалось их на какое-то время привести в порядок, и они феерили. Команда играла. Они были важными футболистами», – сказал Суркис.

    • С 2002 по 2013 год Милевский провел за «Динамо» в чемпионате Украины 178 матчей, забил 57 голов.
    • Алиев выступал за «Локомотив».
    • С Семиным, Алиевым, Милевским «Динамо» доходило до полуфинала Кубка УЕФА.

    Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

    Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»

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    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      d c 23 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +19864

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И всё-равно щенки они в сравнении с Кокориным и Мамаевым.)

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