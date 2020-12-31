Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Если делаете cтaвки -> info-bet.ru
Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о нарушении режима Александром Алиевым и Артемом Милевским. Первый карьеру уже закончил.
«Перед финалом Кубка Украины находились в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться? Я должен их штрафовать.
Милевский, Алиев – это были талантища. Юрию Семину удалось их на какое-то время привести в порядок, и они феерили. Команда играла. Они были важными футболистами», – сказал Суркис.
- С 2002 по 2013 год Милевский провел за «Динамо» в чемпионате Украины 178 матчей, забил 57 голов.
- Алиев выступал за «Локомотив».
- С Семиным, Алиевым, Милевским «Динамо» доходило до полуфинала Кубка УЕФА.
Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»
Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»