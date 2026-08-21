Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким

Экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал заявление по поводу резонансного видео с участием Василия Березуцкого.

В начале этой недели они вместе сыграли в падел в испанской Марбелье.

«Считаю нужным отреагировать на видео, которое появилось в сети. На нем я играю в падел с экс-игроком сборной России Василием Березуцким.

Я не общаюсь с представителями России, за исключением людей, публично осудивших конфликт [формулировки изменены в соответствии с законами РФ] и уехавших из страны.

Я знал о позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно поехал работать тренером в Россию.

Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком», – написал Ребров в соцсетях.