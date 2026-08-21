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  • Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким

Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким

21 августа, 23:23
8

Экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал заявление по поводу резонансного видео с участием Василия Березуцкого.

В начале этой недели они вместе сыграли в падел в испанской Марбелье.

«Считаю нужным отреагировать на видео, которое появилось в сети. На нем я играю в падел с экс-игроком сборной России Василием Березуцким.

Я не общаюсь с представителями России, за исключением людей, публично осудивших конфликт [формулировки изменены в соответствии с законами РФ] и уехавших из страны.

Я знал о позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно поехал работать тренером в Россию.

Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком», – написал Ребров в соцсетях.

  • До июня Березуцкий возглавлял «Урал».
  • В ноябре 2023 года он говорил о переезде в Марбелью.
  • Ребров до апреля тренировал сборную Украины.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Ребров Сергей Березуцкий Василий
Комментарии (8)
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Октавиус
1787344555
Просто безумие какое-то)) это ж была более-менее нормальная страна лет 10-15 назад, что с ними стало?😵
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SanInstructor
1787345262
ну переобулся педарок...
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рылы
1787346073
ну а что бы вы сказали на его месте? пришлось, чтобы выкрутиться. иначе миротворец и т.д.
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suchi-69
1787371567
Чубатые плакали, кололись, но кактус ели. Извинялся поди на собачьей мойве или опять на великом и могучем ? Тада надо снова извиняться
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Oldtrafford83
1787376066
Реально это уже болезнь, какол головного мозга и этих нациков уже не вылечить!!! Куда потратил деньги Серго когда зарабатывал в РФ ???
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Cleaner
1788600407
Комментарий удален пользователем
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Cleaner
1788606050
Стыдно за Реброва.(
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