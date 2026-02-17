Введите ваш ник на сайте
Ракицкий покинул «Черноморец»

17 февраля, 11:38
2

Одесский «Черноморец» объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого. Он выступал за «моряков» с марта 2025 года.

«ФК «Черноморец» благодарит опытного мастера Ярослава Ракицкого и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере. Важно, что стороны останавливают сотрудничество без каких-либо претензий в сторону друг друга.

Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки со взаимными пожеланиями новых побед. Однако, это уже будет другая история», – говорится в сообщении клуба.

  • 36-летний Ракицкий выступал за «Черноморец» с марта 2025 года, провел за команду 26 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • В 2019–2022 годах он играл за «Зенит».

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1771324857
Скоро одесский Черноморец станет российским одесским черноморцем. Пора русскому городу - Герою Одессе домой в Россию. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1771338644
Наверное это уже последний штришок в карьере.
Ответить
