Ракицкий покинул «Черноморец»

Одесский «Черноморец» объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого. Он выступал за «моряков» с марта 2025 года.

«ФК «Черноморец» благодарит опытного мастера Ярослава Ракицкого и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере. Важно, что стороны останавливают сотрудничество без каких-либо претензий в сторону друг друга.

Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки со взаимными пожеланиями новых побед. Однако, это уже будет другая история», – говорится в сообщении клуба.