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Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»

Сегодня, 01:41

Стало известно, кто будет тренировать «Шахтер» со следующего сезона.

Команду возглавит Арда Туран. Стороны уже заключили контракт до 2027 года.

  • 38-летний турок, будучи футболистом, выступал за «Барселону», «Атлетико», «Галатасарай», «Истанбул».
  • В уходящем сезоне он тренировал «Эюпспор».
  • Туран известен скандальными выходками: он нападал на певца Беркая Шахина, был уличен в хранении оружия и налоговых махинациях, неоднократно задерживался полицией в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Украина. Премьер-лига Эюпспор Шахтер Туран Арда
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