Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»

Стало известно, кто будет тренировать «Шахтер» со следующего сезона.
Команду возглавит Арда Туран. Стороны уже заключили контракт до 2027 года.
- 38-летний турок, будучи футболистом, выступал за «Барселону», «Атлетико», «Галатасарай», «Истанбул».
- В уходящем сезоне он тренировал «Эюпспор».
- Туран известен скандальными выходками: он нападал на певца Беркая Шахина, был уличен в хранении оружия и налоговых махинациях, неоднократно задерживался полицией в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо