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  • 19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе

19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе

Вчера, 22:46

Еще один украинский игрок решил сбежать из страны.

«Кривбасс» сообщил, что 19-летний вратарь Игорь Омельченко отказался возвращаться на Украину после сборов в Словении.

Футболист самовольно покинул расположение команды и остался в Европе.

«Клуб продолжает проводить все необходимые мероприятия по возвращению футболиста в расположение команды и общается с соответствующими органами по данному вопросу.

У футболиста есть действующий контракт с нашим клубом еще на год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств», – говорится в заявлении «Кривбасса».

  • Украинские СМИ пишут, что Омельченко готов завершить карьеру, поэтому не опасается санкций.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс
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