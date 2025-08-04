19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе

Еще один украинский игрок решил сбежать из страны.

«Кривбасс» сообщил, что 19-летний вратарь Игорь Омельченко отказался возвращаться на Украину после сборов в Словении.

Футболист самовольно покинул расположение команды и остался в Европе.

«Клуб продолжает проводить все необходимые мероприятия по возвращению футболиста в расположение команды и общается с соответствующими органами по данному вопросу.

У футболиста есть действующий контракт с нашим клубом еще на год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств», – говорится в заявлении «Кривбасса».

Украинские СМИ пишут, что Омельченко готов завершить карьеру, поэтому не опасается санкций.