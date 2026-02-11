Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры

Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры

11 февраля, 21:55
12

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко уверен, что в ближайшее время бан для российских команд не отменят.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Мы должны держать коалицию поддерживающих нас стран. Президент ФА Швеции выступил и заявил, что это невозможно. Я думаю, есть ряд стран, которые поддержат нас и будут держать эту позицию до конца. Пока эта позиция существует – это [допуск России] невозможно.

Каждый раз, когда я встречаюсь, мы должны доказывать нашу позицию. Люди постоянно переходят из одной стороны в другую, поэтому в этом и наша работа – напоминать людям о том, что конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] в Украине не закончился.

Поверьте, Европа и другие страны живут другой жизнью. Кто-то может и не знать, что в Украине продолжается конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ]. Мы постоянно напоминаем, общаемся – это борьба, которую мы должны выиграть. Она идет за кулисами, но ее нужно делать», – приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Еще по теме:
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем 5
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России 6
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России 41
Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Россия Шевченко Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770836260
Твоё мнение на.цик никого не интересует
Ответить
Нейтральный болельщик
1770836445
Закулисная борьба идет и пока не понятно когда этот ужас закончится
Ответить
рылы
1770838033
интересно, что им это даёт вообще. ну не играет наша страна - и дальше что? это хо_хлам как-то поможет переломить ход во.йны? уже, млять, дошли до какой-то ереси, в виде бойкота матчей молодёжной(!) женской(!!) сборной беларуси(!!!). ух, они им показали! всему миру заявили! это я про тупых прибалтов из кабинетов, которые такое решение приняли. но показали же! тяфкалки несчастные, на подсосе у брюсселя. представляю, с какой гордостью они будут вещать с трибуны европарламента, прям как эта шывченка.
Ответить
crf57
1770866956
Эта мразь шевченко плохо кончит. Когда русские придут в киев мы его повесим на заборе вверх ногами ,как муссолини в Италии!!!
Ответить
R_a_i_n
1770867829
Каклы надоели уже всем.
Ответить
Бумбраш
1770871269
Ух какой грозный ентот шевшенко..какую он там с кем коалицию держит? Сверху щелкнут и развалилась коалиция..держатели пля
Ответить
Oldtrafford83
1770873735
Да вы уже всех достали своим нытьём и попрошайничеством, ущербные черти вот вы кто!!!
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
3
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности
12 февраля
35
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
11 февраля
12
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем
10 февраля
5
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
9 февраля
42
В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка
8 февраля
24
ФотоНа Украине «заблюрили» выступление Зинченко в России
4 февраля
2
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
23 января
32
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
23 января
49
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге
17 января
2
Шевченко сыграет за цирковую команду
7 января
12
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
2025.12.31 11:22
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
2025.12.30 19:02
2
13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера
2025.12.17 12:36
6
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
2025.11.28 20:28
9
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2025.11.02 10:30
6
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
2025.09.17 00:12
1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным
2025.09.05 18:55
5
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
2025.08.30 11:13
6
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
2025.08.28 23:00
1
На Украине умер 25-летний футболист
2025.08.06 16:38
1
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
2025.08.04 22:46
2
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
2025.07.28 15:15
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
2025.05.28 01:04
2
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
2025.05.27 01:41
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
2025.05.19 22:22
2
Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины
2025.05.18 23:45
3
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
2025.04.04 17:53
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 