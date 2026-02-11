Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко уверен, что в ближайшее время бан для российских команд не отменят.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Мы должны держать коалицию поддерживающих нас стран. Президент ФА Швеции выступил и заявил, что это невозможно. Я думаю, есть ряд стран, которые поддержат нас и будут держать эту позицию до конца. Пока эта позиция существует – это [допуск России] невозможно.

Каждый раз, когда я встречаюсь, мы должны доказывать нашу позицию. Люди постоянно переходят из одной стороны в другую, поэтому в этом и наша работа – напоминать людям о том, что конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ] в Украине не закончился.

Поверьте, Европа и другие страны живут другой жизнью. Кто-то может и не знать, что в Украине продолжается конфликт [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ]. Мы постоянно напоминаем, общаемся – это борьба, которую мы должны выиграть. Она идет за кулисами, но ее нужно делать», – приводит слова Шевченко Tribuna.com.