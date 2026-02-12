Булыкин оценил слова Шевченко, выступившего против допуска России

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на разговор главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В начале февраля Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года.

Шевченко выступил против допуска российских команд.

«Посыл Инфантино был правильный, просто он не выдержал давления. МОК здесь занял правильную позицию. Посмотрим, как всe будет двигаться дальше.

Думаю, этот вопрос будет подниматься всe чаще и чаще. В кулуарах уже все говорят, что молодeжный и женский футбол можно допустить. С основными командами могут быть проблемы, но всe это решается.

Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет подниматься в обсуждениях. Посмотрим на реакцию. Шевченко уж точно не влияет на мнение Инфантино в этом вопросе, там влияет другое.

Есть более влиятельные люди, которых слушают и делятся мнениями», – заявил Булыкин.