  • Главная
  • Новости
  • Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности

Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности

12 февраля, 19:22
35

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко обсудил с главой ФИФА Джанни Инфантино бан для российских команд.

  • Ранее Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с конца февраля 2022-го.

«Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности позицию по возвращению представителей России к участию в международных соревнованиях.

Глен Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд. Андрей Шевченко поблагодарил еврокомиссара за его поддержку.

Также у президента УАФ состоялся важный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Андрей Шевченко донес информацию о ситуации на Украине и отметил недопустимость попыток каких-либо смягчений бана для россиян.

На конгрессе УЕФА в Брюсселе никаких вопросов относительно возвращения россиян не рассматривалось», – говорится в заявлении УАФ.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Россия Шевченко Андрей Инфантино Джанни
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770913633
Инфантильный так себя унизил с этим на.циком-попрошайкой говорить
Ответить
volic
1770913988
Кто такой Шевченко и где будет хохляндия в будущем?
Ответить
Безлимит
1770914988
Инфантино если не понял Шевченко, то рискует.Допрыгается он из за своей лояльности к изгоям, агрессорам.
Ответить
Айболид
1770915011
шевчушка из кожи вон лез уговаривая иностранца . после вылез из под стола - краснорожий , запыхавшийся ,довольный , вытирая губы рукавом .
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770915965
Джанни дилетант в футболе, продал еврофутбол шейхам, ввёл вар, который противоречит темпу игры, по любому монополия ФИФА и УЕФА рухнет, хотя Перес и закрыл, пока, проект Суперлиги
Ответить
BoevStas1
1770916118
В рот беручки,в жопу попрашайки!!!стремный народец…
Ответить
vick-north-west
1770916906
А в чём Андрей неправ? Сначала надо первопричины устранить. За что УЕФА назначил бан - это уже закончилось? Я что-то не слышал.
Ответить
Oldtrafford83
1770961974
Андрей Шевченко поблагодарил еврокомиссара за его поддержку.==== Своим ртом))
Ответить
