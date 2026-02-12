Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко обсудил с главой ФИФА Джанни Инфантино бан для российских команд.

Ранее Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с конца февраля 2022-го.

«Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. Во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности позицию по возвращению представителей России к участию в международных соревнованиях.

Глен Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд. Андрей Шевченко поблагодарил еврокомиссара за его поддержку.

Также у президента УАФ состоялся важный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Андрей Шевченко донес информацию о ситуации на Украине и отметил недопустимость попыток каких-либо смягчений бана для россиян.

На конгрессе УЕФА в Брюсселе никаких вопросов относительно возвращения россиян не рассматривалось», – говорится в заявлении УАФ.