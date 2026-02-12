Введите ваш ник на сайте
  • Шевченко потребовал срочной встречи с Инфантино после его слов о России

Шевченко потребовал срочной встречи с Инфантино после его слов о России

12 февраля, 16:41
7

Президент УАФ Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино на фоне его высказываний о России.

Оба функционера сегодня присутствуют на конгрессе УЕФА.

Как сообщает The Times, Шевченко намерен донести до Инфантино позицию УАФ о недопустимости возвращения России в любом формате, подчеркнув, что подобный шаг во время конфликта может быть использован Москвой как инструмент «мягкой силы» для расширения влияния.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей Инфантино Джанни
Комментарии (7)
Император 1
1770904492
Обойдёшься, на.цик
Ответить
Интерес
1770907136
Коллективное самомнение: ТРЕБОВАТЬ. Всё что угодно-безвиза, преференций любого рода,особого положения и постоянно-денег.
Ответить
lordmrv
1770909969
Шестерка попробует побить туза)))
Ответить
Бумбраш
1770912045
Я не пойму,шевшенке зеля отсыпал колумбийского зелья чтоль ?
Ответить
Cleaner
1770912341
У двуличного Шевченко ТРЕБОВАЛКА выросла? Как ХОЛОП может требовать что то от барина??? Ну ржу ни могу!!!...)))
Ответить
Oldtrafford83
1770961895
Дебилоид!!!
Ответить
