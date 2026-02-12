Шевченко потребовал срочной встречи с Инфантино после его слов о России

Президент УАФ Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино на фоне его высказываний о России.
Оба функционера сегодня присутствуют на конгрессе УЕФА.
Как сообщает The Times, Шевченко намерен донести до Инфантино позицию УАФ о недопустимости возвращения России в любом формате, подчеркнув, что подобный шаг во время конфликта может быть использован Москвой как инструмент «мягкой силы» для расширения влияния.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
