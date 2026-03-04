Бывший боец ММА Джефф Монсон не верит, что ФИФА накажет США за атаку на Иран.
– Насколько возможно, что США лишат права проведения чемпионата мира?
– Это нереально. Соединенные Штаты со своими деньгами и влиянием контролируют Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные организации. Они оказывают огромное влияние на проведение чемпионата мира.
Все организации – марионетки в руках Соединенных Штатов. Вряд ли Израиль или США когда‑либо будут отстранены от участия в чемпионате мира, Олимпийских играх и других международных соревнованиях.
Это произойдет, если только мир перестанет принимать американские доллары, откажется от западного влияния и скажет, что мы будем делать то, что правильно для спортсменов, а не то, чего хочет Америка.
- ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
