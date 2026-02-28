Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выбрал 18 из 26 футболистов, которые попадут в итоговую заявку команды на ЧМ-2026.

Среди них два игрока «Зенита» – защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль («Арсенал»), Алекс Сандро («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Фламенго»), Луис Энрике («Зенит»);

Нападающие: Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Родриго («Реал»), Жуан Педро («Челси»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Барселона»), Эстевао («Челси»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»).