Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выбрал 18 из 26 футболистов, которые попадут в итоговую заявку команды на ЧМ-2026.
Среди них два игрока «Зенита» – защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль («Арсенал»), Алекс Сандро («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Фламенго»), Луис Энрике («Зенит»);
Нападающие: Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Родриго («Реал»), Жуан Педро («Челси»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафинья («Барселона»), Эстевао («Челси»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: Touchline