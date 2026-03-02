Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев не исключил победы сборной России в финале ЧМ-2026 со счетом 7:1

Губерниев не исключил победы сборной России в финале ЧМ-2026 со счетом 7:1

2 марта, 11:58
30

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности получения сборной России уайлд-кард на ЧМ-2026. Он также выразил уверенность, что турнир состоится в США.

«Мы же должны отдавать себе отчет, что для проведения чемпионата мира по футболу нужен триллион, которого ни у кого нет, кроме арабских стран. Особенно в короткий срок. Поэтому он прекрасно состоится в Соединенных Штатах.

Правда, будет проблема со сборной Ирана, но вдруг американский слоняра по имени Дональд договорится с Инфантино: сборная России получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992 году, и сенсационно займем первое место, обыграв в финале хозяев со счетом 7:1. Причем хозяев из Мексики!» – сказал Губерниев.

  • Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
  • Ранее Иран не исключил, что откажется от участия в турнире из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • В таком случае, его место может быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА.

Еще по теме:
Колосков объяснил, почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026 5
Реакция Пономарева на возможное участие сборной России в ЧМ-2026 вместо Ирана 10
Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина 5
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Иран Губерниев Дмитрий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1772448314
Мне стыдно что такие люди живут в стране
Ответить
FFR
1772449037
Губерниева срочно в дурдом нужно отправить.
Ответить
Damir07
1772449266
Он что то упал в своих фантазиях )))) И откуда он такие фантастические случаи берет без мозгов вообще ))) Если сборная России туда приедет все нормальные адекватные люди знают и понимают что все европейские сборные разбегуться ни кто с нами не захочет играть и потом срыв чм будет а для США это катастрофа вы думайте они на это пойдут Они с вами воюют а вы надейтесь что они вас на свой чм пригласят вы реально не адекватные
Ответить
алдан2014
1772450317
Неожиданная фантазия
Ответить
шахта Заполярная
1772451345
Уже с утра бухой, точняк бузова с коньяком в гости приходила
Ответить
Бомбардир ЛФЛ
1772451871
Чел фантазирует, чтобы такие как мы обсуждали, и таким образом он оставался в медийном поле заметной фигурой.
Ответить
Аид666
1772453951
биполярка...
Ответить
Plyash
1772458907
Очередные месячные наступили у Губера , и судя по бреду , особо тяжёлые и затяжные ... Выздоравливай , болезный .
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772458942
Всё это конец, сказал Черданцев и заказал "Лебединое озеро"
Ответить
Vitaga
1772652169
этот крендель синоним Смородской. оставался бы в биатлоне.. не выглядел бы таким идиотом
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ФотоИран обратился к ФИФА, показав фото разбомбленного стадиона
02:22
17
Колосков объяснил, почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026
01:19
6
Реакция Пономарева на возможное участие сборной России в ЧМ-2026 вместо Ирана
Вчера, 20:45
13
На ЧМ-2026 будут рекламные паузы посреди таймов
6 марта
3
Сборную Марокко покинул тренер, с которым команда доходила до полуфинала ЧМ-2022
6 марта
Монсон объяснил, почему у США не отберут ЧМ-2026
4 марта
3
ФотоСборная Узбекистана определилась с местом базирования на ЧМ-2026
4 марта
4
Реакция Трампа на возможный отказ Ирана от участия в ЧМ-2026
3 марта
3
США рвут отношения с еще одной страной-участницей ЧМ-2026
3 марта
11
ФИФА презентовала официальный постер ЧМ-2026
3 марта
5
Мамаев ответил, нужно ли забанить США в международном спорте
2 марта
Депутат Милонов – о ЧМ-2026: «Брезгливо быть на сходке зависимых куколдов»
2 марта
15
Мостовой сделал заявление о переносе ЧМ-2026 из США
2 марта
4
Иран принял окончательное решение по участию в ЧМ-2026
2 марта
9
Губерниев не исключил победы сборной России в финале ЧМ-2026 со счетом 7:1
2 марта
30
Кавазашвили дал прогноз, перенесут ли ЧМ-2026 из США после нападения на Иран
1 марта
3
В ФИФА высказались о ситуации в Иране
28 февраля
27
Иран может сняться с ЧМ-2026
28 февраля
14
У США предложили отобрать ЧМ-2026 из-за конфликта с Ираном
28 февраля
21
Реакция Валуева на конфликт США и Ирана – сборные сыграют на ЧМ-2026
28 февраля
Два игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026
28 февраля
5
Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026
25 февраля
4
На ЧМ-2026 в футболе могут ввести новое правило для борьбы с затяжками времени
24 февраля
3
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
23 февраля
27
Милонов спрогнозировал, что мексиканские наркокартели сделают с участниками ЧМ-2026
23 февраля
3
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ
23 февраля
17
Губерниев отреагировал на хаос в Мексике перед ЧМ-2026
23 февраля
4
ФотоВ Мексике происходят масштабные беспорядки перед ЧМ-2026
23 февраля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 