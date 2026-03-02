Губерниев не исключил победы сборной России в финале ЧМ-2026 со счетом 7:1

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможности получения сборной России уайлд-кард на ЧМ-2026. Он также выразил уверенность, что турнир состоится в США.
«Мы же должны отдавать себе отчет, что для проведения чемпионата мира по футболу нужен триллион, которого ни у кого нет, кроме арабских стран. Особенно в короткий срок. Поэтому он прекрасно состоится в Соединенных Штатах.
Правда, будет проблема со сборной Ирана, но вдруг американский слоняра по имени Дональд договорится с Инфантино: сборная России получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992 году, и сенсационно займем первое место, обыграв в финале хозяев со счетом 7:1. Причем хозяев из Мексики!» – сказал Губерниев.
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
- Ранее Иран не исключил, что откажется от участия в турнире из-за конфликта на Ближнем Востоке.
- В таком случае, его место может быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»