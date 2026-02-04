В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026

Правительство Германии не поддерживает возможный бойкот чемпионата мира.
В январе сообщалось, что европейские страны могут бойкотировать турнир из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
«Мы не думаем о бойкоте. Отношения с Соединенными Штатами формируются на основе внешней политики. Это другой уровень. Спорт не должен использоваться для этого.
Мы уважаем автономию спорта. В конечном итоге спорт должен решить, как поступить в такой ситуации, а не политика», – заявила госминистр по вопросам спорта и волонтерства ФРГ Кристиане Шендерляйн.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: DPA