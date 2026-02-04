Введите ваш ник на сайте
В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026

Сегодня, 15:11
4

Правительство Германии не поддерживает возможный бойкот чемпионата мира.

В январе сообщалось, что европейские страны могут бойкотировать турнир из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

«Мы не думаем о бойкоте. Отношения с Соединенными Штатами формируются на основе внешней политики. Это другой уровень. Спорт не должен использоваться для этого.

Мы уважаем автономию спорта. В конечном итоге спорт должен решить, как поступить в такой ситуации, а не политика», – заявила госминистр по вопросам спорта и волонтерства ФРГ Кристиане Шендерляйн.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: DPA
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Германия
R_a_i_n
1770210341
Господин не велел.
Ответить
Император 1
1770214691
Другое
Ответить
Бумбраш
1770214992
))) с.ка ну шкуры)))
Ответить
k611
1770224720
Кто бы сомневался. Как Трамп сказал про санкции, сразу своих солдат отозвали из Гренландии, сказав что они выполнили свою миссию.
Ответить
