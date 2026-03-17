Черышев забил второй гол за «Красаву»

Российский полузащитник «Красавы ЕНИ» Денис Черышев забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Кипра с клубом «Эносис Неон Паралимни».

Он реализовал пенальти на 13-й минуте игры. Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте при счете 2:0. «Красава ЕНИ» одержал победу со счетом 4:0.

Для 35-летнего Черышева это 2-й гол в 7 матчах текущего сезона. Также на его счету 1 ассист за счет заработанного пенальти.