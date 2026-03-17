Черышев забил второй гол за «Красаву»

Сегодня, 09:31
5

Российский полузащитник «Красавы ЕНИ» Денис Черышев забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Кипра с клубом «Эносис Неон Паралимни».

Он реализовал пенальти на 13-й минуте игры. Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте при счете 2:0. «Красава ЕНИ» одержал победу со счетом 4:0.

Для 35-летнего Черышева это 2-й гол в 7 матчах текущего сезона. Также на его счету 1 ассист за счет заработанного пенальти.

  • «Красава ЕНИ» занял 10-е место в Первом дивизионе по окончании первой части сезона с 28 очками после 26 матчей.
  • По итогам двух кругов клубы Кипра разделились на две группы. Первая шестерка разыграет чемпионство, а клубы, занявшие места с 7-го по 14-е, будут бороться за выживание. Среди них и «Красава ЕНИ», которым владеет Евгений Савин.

Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Эносис Неон Паралимни Красава ЕНИ Черышев Денис
Комментарии (5)
Foxitkuban
1773736657
Сейчас на бомбардЫр кто нибудь накатает кляузу, за отсутствие плашки иноагента под именем Савина
c 7890
1773737865
Сава красава.
BarStep
1773738084
Черышев, ну ты совсем не красава, - раз ты в «красаве».. Вердикт, не обсуждается..
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
