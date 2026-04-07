Российская команда финишировала в турнире выше «ПСЖ»

7 апреля, 00:53
5

В Италии завершился международный турнир с участием команды российской футбольной академии «Спарта».

  • Академия «Спарта» была создана осенью 2022 года.
  • Ее основатель – бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Команда «Спарты», состоящая из игроков 2015 года рождения, преодолела групповой этап с тремя победами в трех матчах.

В 1/8 финала «Спарта» проиграла будущему чемпиону «Ювентусу» (0:4).

После этого в утешительном раунде российская команда провела еще три матча, в том числе взяв верх над «ПСЖ» (3:1).

«Спарта» заняла итоговое 11-е место из 64-х, опередив среди прочих «ПСЖ» (13-е), «Ниццу» (14-е), «Рому» (15-е), «Фиорентину» (20-е), «Зальцбург» (24-е)

Источник: Sport24
рылы
1775514103
стыдно за спартаг 11 место!
Fandorine
1775544908
https://vk.com/club237314279 - видео матчей "Спарты" с турнира в Италии
Fandorine
1775545850
Групповой турнир Понтедера (Италия) - Спарта 0:6 Спарта - Вомеро (Италия) 10:0 Болонья (Италия) - Спарта 2:3 1/8 финала Спарта - Ювентус (Италия) 0:4 9-16 места Спарта - ПСЖ (Франция) 3:1 9-12 места Спарта - Аякс (Нидерланды) 0:6 11-12 места Спарта - Футребел (Швейцария) 3:1 Чемпионом турнира стал Ювентус
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Семак назвал причину замены Дурана в матче со «Спартаком»
01:23
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года
Вчера, 23:34
2
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
3
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
139
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 22:45
11
ВидеоЧерданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:37
10
ВидеоРеакция Ловчева на странный пенальти Барко
Вчера, 22:24
4
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»
Вчера, 22:17
«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»
Вчера, 21:59
10
Видео«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:38
33
ФотоИгроки «Спартака» едва не подрались между собой
Вчера, 21:31
3
Энрике не побоялся поставить Сафонова на «Ливерпуль», несмотря на «привозы» в двух матчах подряд
Вчера, 21:24
1
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
ВидеоФанаты «Зенита» назвали каждого игрока «Спартака» свиньей
Вчера, 20:49
41
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд
Вчера, 20:44
4
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед
Вчера, 20:21
26
ФотоКордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»
Вчера, 20:07
2
