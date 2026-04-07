Российская команда финишировала в турнире выше «ПСЖ»

В Италии завершился международный турнир с участием команды российской футбольной академии «Спарта».

Академия «Спарта» была создана осенью 2022 года.

Ее основатель – бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Команда «Спарты», состоящая из игроков 2015 года рождения, преодолела групповой этап с тремя победами в трех матчах.

В 1/8 финала «Спарта» проиграла будущему чемпиону «Ювентусу» (0:4).

После этого в утешительном раунде российская команда провела еще три матча, в том числе взяв верх над «ПСЖ» (3:1).

«Спарта» заняла итоговое 11-е место из 64-х, опередив среди прочих «ПСЖ» (13-е), «Ниццу» (14-е), «Рому» (15-е), «Фиорентину» (20-е), «Зальцбург» (24-е)