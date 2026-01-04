Введите ваш ник на сайте
Кокорин провел первый матч за 4 месяца

4 января, 19:19
2

Нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте гостевого матча 16-го тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» (Никосия).

Игра закончилась вничью 0:0. Россиянин появился на поле впервые более чем за 4 месяца. Он не играл с 30 августа прошлого года из-за мышечной травмы.

Прошедшая встреча стала 7-й для Кокорина в текущем сезоне.

  • Срок контракта 34-летнего форварда с «Арисом» рассчитан до 31 мая.
  • Команда занимает 4-е место в чемпионате Кипра с 31 очком после 16 матчей. Отставание от лидера составляет 5 очков.

Еще по теме:
В «Арисе» высказались о будущем Кокорина после 4 месяцев отсутствия россиянина на поле
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании» 4
Кокорин рассказал, что ему приходится материться на игроков «Ариса» 3
Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Арис Олимпиакос Никосия Кокорин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767544208
Отрыв не такой и большой,в теории бороться могут и за чемпионство, тем более Кокорин восстановился, а он добротный футболист для кофемании и чемпионата Кипра)))
Ответить
...уефан
1767544685
...долго бухал, однако... Хорошее здоровье)...
Ответить
