Кокорин провел первый матч за 4 месяца

Нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте гостевого матча 16-го тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» (Никосия).
Игра закончилась вничью 0:0. Россиянин появился на поле впервые более чем за 4 месяца. Он не играл с 30 августа прошлого года из-за мышечной травмы.
Прошедшая встреча стала 7-й для Кокорина в текущем сезоне.
- Срок контракта 34-летнего форварда с «Арисом» рассчитан до 31 мая.
- Команда занимает 4-е место в чемпионате Кипра с 31 очком после 16 матчей. Отставание от лидера составляет 5 очков.
