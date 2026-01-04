Кокорин провел первый матч за 4 месяца

Нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин вышел на замену на 80-й минуте гостевого матча 16-го тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» (Никосия).

Игра закончилась вничью 0:0. Россиянин появился на поле впервые более чем за 4 месяца. Он не играл с 30 августа прошлого года из-за мышечной травмы.

Прошедшая встреча стала 7-й для Кокорина в текущем сезоне.