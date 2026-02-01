Черышев провел первый матч за 9 месяцев

Российский вингер Денис Черышев дебютировал в составе клуба «Красава ЕНИ» в чемпионате Кипра.

Он вышел на замену на 87-й минуте в гостевом матче против «Омонии» из Никосии. Сразу после этого известный форвард хозяев черногорец Стеван Йоветич забил гол на той же 87-й минуте. До конца встречи счет не изменился, «Омония» победила 1:0.

Для Черышева это был первый матч с 26 апреля прошлого года, когда он выступал за греческий «Паниониос».