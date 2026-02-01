Черышев провел первый матч за 9 месяцев

Российский вингер Денис Черышев дебютировал в составе клуба «Красава ЕНИ» в чемпионате Кипра.
Он вышел на замену на 87-й минуте в гостевом матче против «Омонии» из Никосии. Сразу после этого известный форвард хозяев черногорец Стеван Йоветич забил гол на той же 87-й минуте. До конца встречи счет не изменился, «Омония» победила 1:0.
Для Черышева это был первый матч с 26 апреля прошлого года, когда он выступал за греческий «Паниониос».
- 35-летний экс-футболист сборной России подписал контракт с новым клубом сроком до 31 мая этого года.
- «Красава ЕНИ» занимает 12-е место в чемпионате Кипра с 17 очками после 20 матчей.
Источник: «Бомбардир»