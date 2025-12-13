Кокорин заявил, что стал более европейским человеком

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в эфире «Русского Радио Кипр» рассказал, как на него влияет жизнь в Европе.

– В последние три года я стал чуть более европейским человеком и в декабре главным образом отмечал Christmas. Никакого особого праздника на Новый год не было, потому что уже 1-го января у тебя тренировка, а игра может быть 2-3-4 января.

– Получается, 31-го ничего нельзя?

– Чисто символически [какая-нибудь оливьешка]. Но, если честно, практика показала, что мы не выигрывали в первом матче года даже несмотря на то, что не праздновали. Поэтому сейчас можно попробовать поменять традиции и все-таки немного отметить.

– Новый год встречаешь на Кипре?

– Новый год в Лимасоле, а Christmas – в Дубае.