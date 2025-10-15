Введите ваш ник на сайте
  «Вообще не понял, как он там оказался»: Кокорин – о последнем клубе Смолова

«Вообще не понял, как он там оказался»: Кокорин – о последнем клубе Смолова

Сегодня, 15:48
1

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о последних изменениях в карьере Федора Смолова.

  • В прошлом сезоне 35-летний форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего клуб не продлил с ним контракт.
  • Осенью он присоединился к медийной команде «БроукБойз».
  • Смолов провел 3 матча в FONBET Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

– Красава говорил, что хочет пригласить к себе в команду Смолова.

– Даже просил меня узнать, какие у него планы. Я ответил: «Насколько знаю, если бы Федя хотел, то продолжил бы где-то играть. В России так точно. Наверное, просто уже не хочет».

– Со Смоловым вы после этого не связывались?

– Нет. Думаю, с «Кофеманией» у него свои головные боли.

– На какое-то время он в медиафутбол подался, в «БроукБойз».

Слышал об этом, вообще не понял, как он там оказался, что забыл. Хотя за Медиалигой слежу, там много знакомых. Но сейчас уже меньше.

– Себя там не представляете?

– Пока нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Кубок Медиафутбол Арис БроукБойз Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (1)
Pobedkin
1760537651
Кока общается с Красавой.И даже не пугается его статуса иноагента.Уже становится интересно.
Ответить
