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Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб

7 февраля, 09:47
2

Владелец кипрской «Красавы» Евгений Савин высказался о подписании россиянина Дениса Черышева.

«Добро пожаловать в нашу команду .

Уверен, что мы зажжем еще ни один матч и не один год вместе. Впереди непростая борьба, но после десяти сезонов в Ла Лиге и голов на ЧМ-2018 тебя сложно чем-то удивить.

С нас максимальная поддержка, а с тебя сам знаешь что», – написал Савин.

  • Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
  • Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
  • Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.

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Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Красава ЕНИ Савин Евгений Черышев Денис
Комментарии (2)
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Таврида
1770448064
Дааа, вошел Черышев "не в ту дверь"...
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Император Бомжей
1770458647
Милонова прекращайте бесить, такими постами)))
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