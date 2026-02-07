Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб

Владелец кипрской «Красавы» Евгений Савин высказался о подписании россиянина Дениса Черышева.

«Добро пожаловать в нашу команду .

Уверен, что мы зажжем еще ни один матч и не один год вместе. Впереди непростая борьба, но после десяти сезонов в Ла Лиге и голов на ЧМ-2018 тебя сложно чем-то удивить.

С нас максимальная поддержка, а с тебя сам знаешь что», – написал Савин.