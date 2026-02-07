Савин прокомментировал трансфер Черышева в свой клуб

Владелец кипрской «Красавы» Евгений Савин высказался о подписании россиянина Дениса Черышева.
«Добро пожаловать в нашу команду .
Уверен, что мы зажжем еще ни один матч и не один год вместе. Впереди непростая борьба, но после десяти сезонов в Ла Лиге и голов на ЧМ-2018 тебя сложно чем-то удивить.
С нас максимальная поддержка, а с тебя сам знаешь что», – написал Савин.
- Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
- Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
- Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.
Источник: «Бомбардир»