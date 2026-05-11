  • Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра

Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра

Сегодня, 14:00
1

«Красава ЕНИ», президентом которого является россиянин Евгений Савин, проиграл в гостях «Анортосису Фамагуста» со счетом 2:5 в матче чемпионата Кипра.

Российский вингер команды Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену на 66-й минуте. В тот момент «Красава» вел в счете 2:1, но в оставшееся время пропустил 4 гола.

Несмотря на поражение, результаты других матчей позволили команде гарантировать место в Первом дивизионе на следующий сезон.

За тур до финиша турнира за 7-14-е места «Красава ЕНИ» идет 9-м с 39 очками после 34 игр. Команда уже не опустится ниже 11-й позиции, а вылетят из элиты клубы, которые займут места с 12-го по 14-е. Отрыв «Красавы» от 12-й позиции составляет 4 очка.

  • 35-летний Черышев в этом сезоне провел за клуб 12 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. Он пришел в команду зимой.
  • «Красава ЕНИ» проводит в Первом дивизионе первый сезон.

Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Анортосис Савин Евгений Черышев Денис
Urtíсa
1778510640
Сава красава.
