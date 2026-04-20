  • Главная
  • Новости
  • Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»

Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»

Вчера, 09:24

Вингер «Красавы ЕНИ» Денис Черышев сделал 2 голевые передачи в домашнем матче чемпионата Кипра с «Этникосом».

35-летний россиянин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. На 75-й «Этникос» сравнял счет, однако ассисты Черышева в концовке встречи помогли «Красаве ЕНИ» одержать победу.

Он отдал голевой пас украинцу Евгению Буднику на 87-й минуте, а еще через 7 минут, на 90+4-й, после передачи экс-игрока сборной России отличился испанец Марко Камус, установивший счет 3:1 в пользу хозяев.

Черышев в этом сезоне в 9 матчах забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

«Красава», которым владеет россиянин Евгений Савин, сейчас занимает 8-е место в чемпионате Кипра в турнире за 7-14-е места с 37 очками после 29 матчей.

Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Этникос Красава ЕНИ Черышев Денис
