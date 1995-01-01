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    Этникос

    Город Ахна
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Стадион Этникос Ахнас
    Тренер Анхель Лопес
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