Кокорин вышел на поле впервые с августа

Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин сыграл в гостевом матче 7-го тура чемпионата Кипра с «Этникосом» из Ахны. 33-летний футболист вышел на поле на 67-й минуте игры при счете 2:0 в пользу его команды. До конца встречи «Арис» пропустил один мяч, но все равно одержал победу (2:1).

Для Кокорина это был первый матч за команду с 30 августа, когда он получил травму в игре с «Омонией 29 мая».