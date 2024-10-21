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    Кокорин вышел на поле впервые с августа

    Нападающий «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин сыграл в гостевом матче 7-го тура чемпионата Кипра с «Этникосом» из Ахны. 33-летний футболист вышел на поле на 67-й минуте игры при счете 2:0 в пользу его команды. До конца встречи «Арис» пропустил один мяч, но все равно одержал победу (2:1).

    Для Кокорина это был первый матч за команду с 30 августа, когда он получил травму в игре с «Омонией 29 мая».

    • «Арис» набрал 17 очков и занимает второе место в чемпионате Кипра после 7 матчей с отставанием в 2 очка от лидера.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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