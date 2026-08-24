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Черышев покинул «Красаву» после прихода украинского тренера

24 августа, 18:45

«Красава ЕНИ» объявила об уходе Дениса Черышева.

У российского вингера был контракт до лета 2027 года, но он будет расторгнут.

Стороны прекращают сотрудничество на фоне назначения украинца Дмитрия Чигринского на пост главного тренера.

«Спасибо за всe, легенда! Денис Черышев покинул «Красаву». 35-летний экс-игрок сборной России принял решение сделать паузу и подумать о дальнейших шагах в своей карьере.

🤩 Мы были бы счастливы увидеть ещe несколько огненных матчей Черышева в форме «Красавы» в сезоне-2026/27. Но уважаем его решение и благодарим за всe, что он сделал для клуба. Наши двери всегда открыты для Дениса.

⚽️ Черышев останется амбассадором «Красавы» как самый звeздный и титулованный футболист в истории нашего клуба.

За время в «Красаве» воспитанник мадридского «Реала» провeл 13 матчей, набрал 2+2 по «гол+пас» и внeс огромный вклад в то, что мы сохранили место в высшей лиге. Его решающие голевые подвиги – навсегда в сердце», – говорится в публикации клуба Евгения Савина.

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Источник: телеграм-канал «Красавы»
Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Черышев Денис
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