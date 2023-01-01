Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
Команда
2
3
5
6
8
10
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
27
6
3
88
24
64
87
36
20
9
7
62
33
29
69
36
20
7
9
52
41
11
67
36
18
8
10
66
38
28
62
36
15
7
14
53
45
8
52
36
14
9
13
61
45
16
51
33
11
12
10
35
40
-5
45
33
13
5
15
41
46
-5
44
32
12
6
14
30
40
-10
42
33
11
7
15
36
44
-8
40
33
10
10
13
32
44
-12
40
33
10
5
18
31
58
-27
35
33
10
3
20
34
53
-19
33
32
0
2
30
9
79
-70
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
0
1
1
2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
2
3
5
6
8
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
4
0
45
8
37
46
18
12
2
4
31
18
13
38
18
11
4
3
33
16
17
37
18
11
3
4
36
13
23
36
18
10
4
4
41
21
20
34
18
8
4
6
27
22
5
28
17
6
10
1
25
19
6
28
16
8
1
7
19
17
2
25
17
7
3
7
21
19
2
24
16
7
1
8
17
23
-6
22
16
5
6
5
15
20
-5
21
17
6
3
8
23
23
0
21
16
4
3
9
12
28
-16
15
16
0
0
16
5
33
-28
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
2
3
5
6
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
2
3
43
16
27
41
18
9
5
4
29
17
12
32
18
8
5
5
21
23
-2
29
18
7
5
6
30
25
5
26
18
7
3
8
26
23
3
24
16
7
2
7
18
23
-5
23
17
6
2
9
19
30
-11
20
16
5
5
6
13
17
-4
20
17
5
4
8
17
24
-7
19
16
5
2
9
10
21
-11
17
18
4
5
9
20
24
-4
17
16
4
4
8
15
25
-10
16
17
2
2
13
15
36
-21
8
16
0
2
14
4
46
-42
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире