Сборная России по футболу

- 24 января
- 13:19 Савин отреагировал на возбуждение против него дела о дискредитации российской армии 4
- 11:45 На Савина завели дело о дискредитации российской армии 5
- 31 декабря 2022
- 21:17 Фото «В лифчиках мне очень красиво». Жена игрока «Красавы» выложила откровенное фото 24
- 18 октября 2022
- 15:45 Кокорин перестал общаться с Савиным. Он опасается «токсичности» блогера
- 18 августа 2022
- 17:51 Фото «Сидел, сижу и буду сидеть?» Савин пошутил о возможном тюремном заключении в России
- 13 августа 2022
- 10:27 Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов
- 5 июля 2022
- 20:56 Фото Ивахнов перешел из «Красавы» в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами 2
- 4 июля 2022
- 14:59 Фото «Красава» опубликовал бюджет клуба за прошлый сезон. Команда уедет из России 33
- 26 июня 2022
- 20:41 Ивахнов из «Красавы» может перейти в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами 1
- 24 июня 2022
- 16:58 Савин пообещал новости о будущем «Красавы» на Кипре в ближайшие дни 2
- 3 июня 2022
- 16:49 Савин: «Красава» стопроцентно уезжает из России. Скорее всего, на Кипр»
- 1 июня 2022
- 16:35 Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву» 21
- 31 мая 2022
- 18:38 «Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии 17
- 12:33 «Красава» может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра
- 09:52 «Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России
- 28 мая 2022
- 11:22 «Красава» не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне
- 27 мая 2022
- 16:54 Савин запретил «Красаве» участвовать в акции в поддержку России: «Не будем включать патриотизм по приказу»
- 13:49 Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами
- 26 апреля 2022
- 17:55 Тренер «Красавы» Радевич: «Верю, что доиграем этот сезон. По зарплатам все нормально»
- 25 апреля 2022
- 19:57 Депутат Туров обратился в СК из-за выпуска «КраСавы» с украинскими футболистами
- 24 апреля 2022
- 16:50 Генич: «Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и его ролик. Он мне не понравился» 2
- 23 апреля 2022
- 16:13 Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России» 3
- 20 апреля 2022
- 20:02 Савин: «Красава» будет жить» 5
- 19:35 Депутат Госдумы: «Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны органов. Думаю, клуб прекратит существование» 6
- 16:05 Фото «Шинник» продолжает подготовку к игре с «Красавой», несмотря на информацию о возможной отмене матча
- 15:17 «Красава» не будет играть в Красногорске. Местный стадион расторг контракт с клубом 6
- 14:34 Бывший пресс-атташе «Красавы»: «Матч ТВ» нарезал мои положительные фразы о Савине как хейт. Канал выбрал путь Соловьева и Скабеевой» 7
- 12:53 Фото «Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину 32
- 19 апреля 2022
- 19:03 «Красаве» запретили тренироваться в Красногорске (Иван Карпов) 11