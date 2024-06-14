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Красава
Сборная России по футболу
Сайт:
http://fckrasava.com/
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Фото
Черышев подписал контракт с новым клубом
1 февраля
5
Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой
2024.06.14 17:08
Фото
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»
2023.10.16 10:15
13
Экс-тренер сборной Кипра возглавил «Красаву»
2023.06.23 09:28
«Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине
2023.04.27 21:41
7
Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»
2023.04.24 13:55
19
Фото
Савин начал собирать донаты на свой клуб на Кипре
2023.03.22 09:03
8
Савин отреагировал на возбуждение против него дела о дискредитации российской армии
2023.01.24 13:19
4
На Савина завели дело о дискредитации российской армии
2023.01.24 11:45
5
Фото
«В лифчиках мне очень красиво». Жена игрока «Красавы» выложила откровенное фото
2022.12.31 21:17
20
Кокорин перестал общаться с Савиным. Он опасается «токсичности» блогера
2022.10.18 15:45
Фото
«Сидел, сижу и буду сидеть?» Савин пошутил о возможном тюремном заключении в России
2022.08.18 17:51
Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов
2022.08.13 10:27
Фото
Ивахнов перешел из «Красавы» в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами
2022.07.05 20:56
2
Фото
«Красава» опубликовал бюджет клуба за прошлый сезон. Команда уедет из России
2022.07.04 14:59
33
Ивахнов из «Красавы» может перейти в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами
2022.06.26 20:41
1
Савин пообещал новости о будущем «Красавы» на Кипре в ближайшие дни
2022.06.24 16:58
2
Савин: «Красава» стопроцентно уезжает из России. Скорее всего, на Кипр»
2022.06.03 16:49
Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву»
2022.06.01 16:35
17
«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии
2022.05.31 18:38
15
«Красава» может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра
2022.05.31 12:33
«Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России
2022.05.31 09:52
«Красава» не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне
2022.05.28 11:22
Савин запретил «Красаве» участвовать в акции в поддержку России: «Не будем включать патриотизм по приказу»
2022.05.27 16:54
Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами
2022.05.27 13:49
Тренер «Красавы» Радевич: «Верю, что доиграем этот сезон. По зарплатам все нормально»
2022.04.26 17:55
Депутат Туров обратился в СК из-за выпуска «КраСавы» с украинскими футболистами
2022.04.25 19:57
Генич: «Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и его ролик. Он мне не понравился»
2022.04.24 16:50
2
Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России»
2022.04.23 16:13
3
Савин: «Красава» будет жить»
2022.04.20 20:02
5
1
2
Главные новости
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
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«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
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11:58
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11:44
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