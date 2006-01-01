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«Красава» опубликовал бюджет клуба за прошлый сезон. Команда уедет из России

Футбольный клуб «Красава» выложил в открытый доступ бюджет клуба за прошедший сезон.

«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе.

Подробный отчет за каждый месяц в ближайшее время также будет опубликован», – сообщил в телеграме клуб Евгения Савина.

  • «Красава» в прошедшем сезоне выступал во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Клуб покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.
  • Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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Источник: телеграм-канал «Красава»

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Комментарии66
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    Рейтинг: +1174

    Freyd 43 минуты назад

    Параллельно.Меньше упоминайте про это недоразумение.

    0
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    Рейтинг: +3439

    Axe111 1 час назад

    Абсолютно пох

    1
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    Рейтинг: +7136

    BarStep 1 час назад

    Пох!
    И на эту красавицу и на того красавца..

    1
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > BarStep 1 час назад

    И ты специально пришел сюда, чтобы сказать это ? 23 километра путь не близкий.)))

    0
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt 1 час назад

    ммм как интересно доход равен расходу. Ни разу не ******, ага. Таким показателем позавидуют другие клубы, которые созданы с нуля. В Белоруссии ему дешевле будет содержать клуб из-за разности валют. В Европе еще дороже чем тут + более требовательны там к организации клуба. Куда он губу раскатал не понятно.

    0
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    Рейтинг: +635

    чаппай > Lilipyt 58 минут назад

    Лишь бы чё п.здануть? Посмотри на графу "взносы учредителя". Если бы не они, то хрен бы что сошлось. Запомни последовательность: "думаем, потом пишем".

    1
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > чаппай 47 минут назад

    Сразу видно гуманитария. Даже со всеми взносами у тебя не будет ровной ведомости. Когда сходится дебет с кредитом к тебе приходит проверка с очень серьезными вопросами. Люди знающие об экономике сейчас бьют face palm

    0
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    Рейтинг: +596

    dimar > чаппай 46 минут назад

    Хороший совет:)))

    0
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    Рейтинг: +10

    grigoriylikqego 2 часа назад

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    0
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    Рейтинг: +489

    Спартач80 2 часа назад

    Х.о.х.л.о.к.л.ух.а феникс,как всегда там,где про предателей печатают=)))

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    Рейтинг: +635

    чаппай > Спартач80 1 час назад

    А кого предал Жека Савин? Кремлёвскую ОПГ? А ты кто? Почему за неё впрягаешься?

    2
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    ...
    Рейтинг: +489

    Спартач80 > чаппай 1 час назад

    Ты кто такой,что мне вопросы задаёшь?....

    2
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    ...
    Рейтинг: +635

    чаппай > Спартач80 1 час назад

    Вот и ешь .овно дальше, если ответить нечего

    2
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > чаппай 1 час назад

    Он однобоко показал ситуацию. Не обращая внимания на то что творили укропы с 14г. Как буд-то там был мир и пришла Россия обстреливать города ни с того ни сего. Поэтому не отбеливай свою ОПГ

    1
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Lilipyt 1 час назад

    С 14 года в Украине гасили сепаратистов.Донецкая и Луганская области это Украина...А они хотели отделиться. Ну так любое государство гасит своих сепаратистов. Как Россия которая не дала Чечне отделиться...Сепаров нигде не любят.

    1
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    Рейтинг: +489

    Спартач80 > чаппай 1 час назад

    Сосни болт,укроп недоношенный.Это вам ответить нечего,только и скулите на наших сайтах.Мы почему-то к вам не лезем....

    1
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    ...
    Рейтинг: +635

    чаппай > Спартач80 56 минут назад

    Балабол, на ваших это на каких??

    1
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    ...
    Рейтинг: +489

    Спартач80 > чаппай 53 минуты назад

    На русских,чмоша ты тупая,на русских...

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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > Феникс 28 50 минут назад

    Вот очередная шкура которая даже не читало о Минских соглашениях. Где ЛНР и ДНР давался особый статус с выбором собственной ветвей власти в регионе в составе УКРАИНЫ без навязывания бл*дской идеологией с Бандерой.
    Сепаратисты те кто устроили гос переворот в Киеве, то что сделать хотели в Чечне. Вот тебе и разница щегол

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    Рейтинг: +635

    чаппай > Lilipyt 50 минут назад

    Ты уверен? Ты был там? Послушай Стрелкова-Гиркина, который осуществлял вторжение военных формирований РФ на территорию этих украинских регионов с четкой целью дистабилизации обстановки. А теперь вспомни, что в стране у власти чекист/бандит из 90-х и вспомни их методы работы. И поинтересуйся, где же сейчас Сурков, за 8 лет получивший 4,5 ярда на эскалацию конфликта с Украиной??

    1
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    Рейтинг: +489

    Спартач80 > чаппай 47 минут назад

    Ты в этом уверен,зомбак укропный?...Всё в открытом доступе-читай документы,а не бла-бла-бла от такого же ушлепана,как ты...

    1
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    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Lilipyt 47 минут назад

    Сепаратисты те кто устроили гос переворот, то что сделать хотели в Чечне.=====Чечня хотела отделиться от РФ...Сепаратисты.
    Донецкая, Луганская области хотели отделиться от Украины....Сепаратисты.

    0
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    Рейтинг: +489

    Спартач80 > Феникс 28 45 минут назад

    А переворот в Киеве был законным?....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Спартач80 40 минут назад

    А тебе какая разница ? Это ж в другой стране было, а не в твоей деревне.

    0
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    ...
    Рейтинг: +489

    Спартач80 > Феникс 28 29 минут назад

    А ты чего к нам лезешь тогда,лабух деревенский?....Это русский сайт,иди на свои никчёмные каклятские...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > Феникс 28 26 минут назад

    Сепаратисты те кто устроили гос переворот, что и в Чечне. Для подобного дубня расшифрую. В Чечне местное законособрание решило объявить о выходе из состава РФ без голосования населения. Конечно же такой власти у них не было и это было незаконно. Так же удивительно что ты забываешь упоминать деятельность террористов воюющих против российских военных, где в составе были наемники и любимые твои х о х л ы. В Киеве был гос переворот с приходом власти которую ни кто не выбирал. В Донецке, Луганске, Одессе, Мариуполе, Крыму и т.д. не оценили такое явление и посчитали деятельность такой власти незаконным.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > чаппай 19 минут назад

    Где доказательства того что военные пересекали границу Укранины и заезжали в Донецк и Луганск до 24 февраля. Потому что до сих пор не видел ни одного видео но видел множество видео как российские военные заезжали в ЛДНР с Крыма, Ростова 24 февраля. Не мели чушь о том что наши военные обстреливали ЛДНР, когда там стояли ВСУ, правосеки и азовцы. Они подъехали на их позиции и сказали: "подождите мы тут постреляем и уедем". Так? Дурачина твои факты основаны на воображении и ни чем не подкреплены.

    1
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Lilipyt 17 минут назад

    Чо ты мне хочешь пихануть....Что ДЛНР не сепаратисты ? Не отделялись от Украины ? А ну да, они ни от кого не отделялись. ДЛНР существовали как независимые республики с 1678 года. )))
    Иди в дупу, историк недоделанный.

    0
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > Феникс 28 16 минут назад

    Почему ты соскакиваешь с вопроса о законности переворота в Киеве?! Тяжело увиливать?"))))

    1
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    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Lilipyt 10 минут назад

    Мне пох законно нет...Янукович свалил. Значит без него. Новая страна.Новые законы...И сепаров давить...Жаль пукин помешал --влез с ихтамнетами...
    А ведь у себя чеченских сепаров давил --никто не мешал.

    0
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    Рейтинг: +489

    Спартач80 > Феникс 28 4 минуты назад

    Давят теперь вас....готовь свой разорванный пукан....

    0
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Lilipyt 26 секунд назад

    Что лилипут нечего сказать на правду ? Я так и понял. )))
    Свободен.

    0
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    Рейтинг: +16119

    Cleaner 2 часа назад

    Кому интересны эти ЦИФИРКИ? Или зад свой эти ПЕРЕБЕЖЧИКИ из "красавы" болельщиками прикрывают?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Cleaner 2 часа назад

    Клинер, глазенки пьяные протри...Написано---"сообщил в телеграме клуб Евгения Савина.".Как и обещали вам........ Для болельщиков клуба было обещано и выполнено.

    2
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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 2 часа назад

    Зачем ты оскорбляешь очередного форумчанина? Ваши слова: "глазенки пьяные протри" - я просто задам вопрос, Вы сегодня в адекватном состоянии?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 2 часа назад

    Ты Клинер что ли ? Пусть он сам за свои глазенки пьяные побеспокоится.

    1
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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 2 часа назад

    Я не клинер, но Ваш стиль общения, в провокационной манере, оставляет желать лучшего...

    3
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    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 2 часа назад

    Так.Кароч.Ты ж до отчета докопался. Отчет для болельщиков клуба "Красава", пусть они претензии предьявляют, если захотят. Ты болельщик клуба "Красава" ? Нет...Тогда давай, до свидания.

    1
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    ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 2 часа назад

    Во первых, хамскую свою манеру оставь при себе. Что это за отчёт всем понятно, я уже об этом писал. Нигде я не писал иного (что он бух или на налог или чтобы тебе так приятнее было) и что он тупо "подогнан" по цифрам для кого бы не был тоже всем понятно. И будьте так добры, избавьте меня от своих комментариев, я традиционной ориентации и Вы мне неинтересны! ))

    2
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    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n > Феникс 28 2 часа назад

    Клинеру пох что там написано в телеграм канале Евгения Савина. Накуя на бомбардире нам эта информация??

    1
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    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > R_a_i_n 1 час назад

    Как пох ? Если б было пох, Клинер бы глазенки свои пьяные не открывал бы и коммент бы здесь не строчил....
    Чо за моду здесь все взяли, за Клинера отвечать...Еще не вечер, он еще не дошел до кондиции.Сам может ответить....Клинер, ты где ? Подай голос, а то тут суфлеры за тебя свое что то озвучивают.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n > Феникс 28 1 час назад

    Что ты за муду ты мутазвонить взял? Кто тебе сказал, что твое мнение тут авторитетное? С тобой даже поспорить не о чем. Кстати твои глезенки трезвые? Ты давно из окопов вылез?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 1 час назад

    избавьте меня от своих комментариев,======Дык я ж отправил тебе телеграмму ---"Тогда давай, до свидания". Ты чота упертый--- уходить не хочешь, руками, ногами за дверной проем цепляешься когда тебя ласково в спину подталкивают, подпихивают..
    И эта---ты ко мне то вы, то ты...Два раза мне говорил ---не пиши мне, а сам все отвечаешь и отвечаешь....Нужно ж быть однозначно--определенным. Прямолинейно направленным. Сказал- сделал.Сделал --выпил.Выпил --закусил....

    0
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    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > R_a_i_n 1 час назад

    Не мужик с красной рожей...Пока Клинер не подойдет , тебя для меня НЕТ.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 1 час назад

    1. - я не пью, а вот ты видимо даже злоупотребляешь.
    2. - я указал тебе мне не писать посты, но это не отменяет что я могу тебе писать. Ты с детсада чтоль или простейших логических цепочек не понимаешь. ))
    3. Мне неинтересны твои методы типа: "Сказал- сделал.Сделал --выпил.Выпил --закусил...."

    0
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    Рейтинг: +635

    чаппай > R_a_i_n 1 час назад

    Жека Савин - это неотъемлемая часть будущего российского футбола, поэтому о нем писали и пишут. А вы малообразованная биомасса, не желающая шевелить извилинами

    1
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > чаппай 1 час назад

    Ахахах какое будущее? Человек с углом головы это будущее? Ты болен)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +635

    чаппай > Lilipyt 1 час назад

    Побольше бы таких с углом головы в наш футбол да и вообще в руководство страны, ох не скатывались бы сейчас во всём до уровня стран четвертого мира

    1
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    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n > Феникс 28 1 час назад

    Я тебе больше скажу... тебя для 99% пользователей сайта нет. Тем не менее указать тебе твое стойло может указать любой пользователь сайта. Короче знай своё стойло.

    0
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    ...
    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n > чаппай 1 час назад

    Вон оно чё Михалыч... Мы значит тут биомасса... а Савин это чемпион...

    0
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    Рейтинг: +1182

    Lilipyt > чаппай 43 минуты назад

    О каких достижения и каких события ты говоришь. Что он создал? Что он сделал? Раз он такая величина для РФ.

    0
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    Рейтинг: +2864

    acor94 2 часа назад

    Да... Сто мильенов, чтоб содержать команду в пфл...

    1
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    Рейтинг: +635

    чаппай 3 часа назад

    Жека, удачи, желаю скорее вернуться в прекрасную Россию будущего!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 3 часа назад

    Тот, кто реально работает хотя-бы 5 лет в коммерческих структурах обоссался бы от смеха от такого "отчёта". Это сильнее чем Петросян, вот "нарисовали и подогнали" то, прям "ювелиры" ))))

    6
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    Рейтинг: +14184

    Fusballer > Enter2006 2 часа назад

    Ну так это не для органов, а для болельщиков. Хотя я для себя похожие делаю, для расчета личного бюджета)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Fusballer 2 часа назад

    Личный бюджет реальный контролировать всегда верное решение, а "рисовать" его "пальцем в небо" с расхождением в 1 руб = самообман.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 2 часа назад

    хотя-бы 5 лет=====А меньше 5 лет что ? Обкакаются ? Дал человек цифры хотя как он говорит ---То, что все боятся делать в нашем футболе. Этим показал что клуб открыт и честен перед спонсорами, болельщиками, игроками. Кому важна внешняя форма, а не внутреннее содержание ---могут идти лесом.

    1
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    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 2 часа назад

    Ты не соображаешь в отчетах видимо вообще. И больше не пиши мне комментарии, стукачек, который сам провоцирует всех на форуме а потом стучит, можешь снова "пожаловаться".

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 2 часа назад

    Ты видать шибко соображаешь.Тебе дауну сказали отчет для болельщиков.В налоговую и прочее так бухгалтер есть --другие отчеты составляет.

    1
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    Рейтинг: +14184

    Fusballer > Феникс 28 2 часа назад

    Тут по содержанию как раз вопросы. Пусть и для обывателей сделана таблица.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3428

    Enter2006 > Феникс 28 2 часа назад

    А где я писал про налоговую то, что за выдумки? Или ты думаешь в коммерческих структурах только налоговые и бухгалтерские отчёты составляют ))) А-ха-ха-ха!! Смешно. )) И что ты меня оскорбляешь? Этот отчёт для кого бы он не был составлен очень похож на фейк!

    0
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Fusballer 2 часа назад

    Болельщики и есть обыватели....

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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > Enter2006 2 часа назад

    очень похож на фейк=====Любой отчет от Савина, с любыми цифрами, в любой форме ты назовешь фейком...)))

    1
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    Рейтинг: +635

    чаппай > Enter2006 1 час назад

    Если бы вы понимали то, о чем пишете, то знали бы, как выглядит реальный отчёт по такой деятельности, и понимали, что выложить такой объем реальной документации вот так вот легко не реально. А такой простенький отчёт самое, кому нужны подробности, пишите автору и изучайте тома договоров, платёжек и чеков

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