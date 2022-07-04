«Красава» опубликовал бюджет клуба за прошлый сезон. Команда уедет из России

Футбольный клуб «Красава» выложил в открытый доступ бюджет клуба за прошедший сезон.
«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе.
Подробный отчет за каждый месяц в ближайшее время также будет опубликован», – сообщил в телеграме клуб Евгения Савина.
- «Красава» в прошедшем сезоне выступал во 2-й группе ФНЛ-2.
- Клуб покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.
- Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
Источник: телеграм-канал «Красава»