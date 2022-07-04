«Красава» опубликовал бюджет клуба за прошлый сезон. Команда уедет из России

Футбольный клуб «Красава» выложил в открытый доступ бюджет клуба за прошедший сезон.

«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе.

Подробный отчет за каждый месяц в ближайшее время также будет опубликован», – сообщил в телеграме клуб Евгения Савина.