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    • Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»

    Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»

    Ирина Морозюк, бывшая жена экс-игрока сборной Украины Николая Морозюка, дерзко ответила подписчику в соцсетях.

    «Ноги немного иксом?» – спросили у Ирины.

    Морозюк в ответ опубликовала откровенную фотографию и написала: «Когда мои [ноги] раздвинуты на плечах у мужчины, без разницы Х они или нет) Никто пока не жаловался 😉 Но у вас явно что-то со зрением🤭»

    • Морозюк сейчас работает спортивным директором «Красавы».
    • За сборную Украины он выступал с 2010 по 2017 год, провел 14 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7004

      Давид59 13 минут назад

      Ну вот, наконец о футболе... А то всё бабы, бабы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      gennadiy 15 минут назад

      Это вообще то и дети тут читают .Совсем сдвинулись на бомбардире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      gennadiy 17 минут назад

      Идиоты, вы вообще про что пишите...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Айболид 18 минут назад

      Ужос епта .

      0
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      Рейтинг: +1946

      Таврида 2 часа назад

      "Никто пока не жаловался". Огласите весь списочек команд, пжалуста.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20320

      NewLife 2 часа назад

      - Дочка, где ты уже умудрилась порвать новые колготки ?
      - Да. об танки.
      - Какие еще танки ?
      - Да, у Васьки на погонах)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14965

      playsh > NewLife 2 часа назад

      В окраине,видимо,жрать нечего.Такие палки на плечи - все ключицы переломаешь.В СССР про таких доходяг говорили - @бу и плачу...

      4
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      Рейтинг: +22

      grb651 > playsh 23 минуты назад

      Именно что плАчу а не плачу))

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