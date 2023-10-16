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  • Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»

Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»

16 октября 2023, 10:15
13

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-игрока сборной Украины Николая Морозюка, дерзко ответила подписчику в соцсетях.

«Ноги немного иксом?» – спросили у Ирины.

Морозюк в ответ опубликовала откровенную фотографию и написала: «Когда мои [ноги] раздвинуты на плечах у мужчины, без разницы Х они или нет) Никто пока не жаловался 😉 Но у вас явно что-то со зрением🤭»

  • Морозюк сейчас работает спортивным директором «Красавы».
  • За сборную Украины он выступал с 2010 по 2017 год, провел 14 матчей и забил 1 гол.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Украина Красава Морозюк Николай
Комментарии (13)
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NewLife
1697441358
- Дочка, где ты уже умудрилась порвать новые колготки ? - Да. об танки. - Какие еще танки ? - Да, у Васьки на погонах)
Ответить
Таврида
1697442002
"Никто пока не жаловался". Огласите весь списочек команд, пжалуста.
Ответить
gennadiy
1697449681
Идиоты, вы вообще про что пишите...
Ответить
gennadiy
1697449819
Это вообще то и дети тут читают .Совсем сдвинулись на бомбардире.
Ответить
Давид59
1697449881
Ну вот, наконец о футболе... А то всё бабы, бабы...
Ответить
шахта Заполярная
1697455820
Тихий ужас
Ответить
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