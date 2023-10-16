Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины»

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-игрока сборной Украины Николая Морозюка, дерзко ответила подписчику в соцсетях.

«Ноги немного иксом?» – спросили у Ирины.

Морозюк в ответ опубликовала откровенную фотографию и написала: «Когда мои [ноги] раздвинуты на плечах у мужчины, без разницы Х они или нет) Никто пока не жаловался 😉 Но у вас явно что-то со зрением🤭»