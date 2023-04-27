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  • Жена украинского директора «Красавы» выложила обнаженное фото, прикрывшись одной розой

Жена украинского директора «Красавы» выложила обнаженное фото, прикрывшись одной розой

27 апреля 2023, 00:41
12

Ирина Морозюк, жена спортивного директора кипрской «Красавы» Николая Морозюка, выложила в социальной сети откровенное фото.

Она сделала кадр голой на столе, прикрывшись одной розой.

  • У Морозюка в активе 14 матчей и гол за сборную Украины.
  • 35-летний украинец занял пост в «Красаве» в январе, до этого он был игроком команды.
  • «Красавой» владеет россиянин Евгений Савин.

Фото: социальные сети Ирины Морозюк

Следите за решающими матчами этого сезона и заберите свою награду!

«В лифчиках мне очень красиво». Жена игрока «Красавы» выложила откровенное фото

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Морозюк Николай
Комментарии (12)
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russkiisergei
1682548173
типичная бл@дь!!!
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Дядя Серёжа
1682559637
Если жена украинского футболиста заболеет свинкой, это тоже на футбольном сайте выложут? Он же футбольный?
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Юрэс
1682562064
Чёто Я НИХ.....Я не понял Мужьям ПОХ ШТОЛИ, что ихние БАБЫ СВЕТЯТ ГЕНИО........ми Чтобы понравиться другим!?!?!?
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Skull_Boy
1682574266
Надувной штакетник
Ответить
Игроки
1682582145
Шал
Ответить
jek718875
1682617957
Какая отвратительная рожа
Ответить
Anton1969
1682837701
Страх божий!!!
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witalik
1682937946
Очень хорошее фото, оно подчёркивает, что жёны футболистов - бл..д.и и редкостные дуры, у которых Солнце вокруг Земли вращается (дура Жиркова), не только российская беда, но и межнациональная...Наши д.у.р.ы не подкачали...
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Plyash
1683018925
Бледная поганка во всей красе...Не изличимо.
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slavа0508
1683613287
Какое отношению к футболу имеет эта Украинская ******** ???Бомбардир не скатывайтесь до жёлтухи ...
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