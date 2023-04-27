Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Жена украинского директора «Красавы» выложила обнаженное фото, прикрывшись одной розой

    Жена украинского директора «Красавы» выложила обнаженное фото, прикрывшись одной розой

    Ирина Морозюк, жена спортивного директора кипрской «Красавы» Николая Морозюка, выложила в социальной сети откровенное фото.

    Она сделала кадр голой на столе, прикрывшись одной розой.

    • У Морозюка в активе 14 матчей и гол за сборную Украины.
    • 35-летний украинец занял пост в «Красаве» в январе, до этого он был игроком команды.
    • «Красавой» владеет россиянин Евгений Савин.

    Фото: социальные сети Ирины Морозюк

    «В лифчиках мне очень красиво». Жена игрока «Красавы» выложила откровенное фото

    Новости по теме
    Украина и Германия проведут товарищеский матч: вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий 12
    77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»
    «Я не могу работать»: Луческу необходима операция 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 