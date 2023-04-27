Жена украинского директора «Красавы» выложила обнаженное фото, прикрывшись одной розой

Ирина Морозюк, жена спортивного директора кипрской «Красавы» Николая Морозюка, выложила в социальной сети откровенное фото.
Она сделала кадр голой на столе, прикрывшись одной розой.
- У Морозюка в активе 14 матчей и гол за сборную Украины.
- 35-летний украинец занял пост в «Красаве» в январе, до этого он был игроком команды.
- «Красавой» владеет россиянин Евгений Савин.
Фото: социальные сети Ирины Морозюк
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Источник: «Бомбардир»