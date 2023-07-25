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  • Радимов – о Селезневе: «Весь вечер бухал, а на следующий день вышел на игру»

Радимов – о Селезневе: «Весь вечер бухал, а на следующий день вышел на игру»

25 июля 2023, 08:46
3

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов вспомнил историю с украинцем Евгением Селезневым, который назвал ошибкой трансфер в «Кубань» в 2016 году.

«Про Селезнева история. Год где‑то 2020‑й. Общая компания – несколько русских и украинских футболистов. В какой‑то момент Селезнев, выпив два‑три бокала вина, начинает с претензиями: «Вы русские мудаки…» И так далее… А футболисты все известные, играли на чемпионатах мира и Европы, не буду просто называть имена.

Я понимаю, что он начинает перебирать, не останавливается. Нажрался просто. Причем все остальные украинские пацаны его успокаивали. В итоге, мы разошлись спокойно.

А Селезнев был единственным действующим футболистом на тот момент. В итоге с каким удивлением мы узнали, что он продолжил бухать в тот вечер, а на следующий день вышел на игру. Его заменили на 15‑й минуте и потом выгнали из команды», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Украина. Премьер-лига Селезнев Евгений Радимов Владислав
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1690268342
Лучше бы рассказал , как Риксен тебе в ухо дал , когда Шкртела начал обижать !
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Купа Купыч
1690272817
Селезнев бухал и потом в футбол сыграл, а ты бухал, а потом на Таньке Булановой женился. Олух.
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erybov1965
1690278973
Я вообще не пойму,для чего это было публиковать.Так написано,что можно подумать и Радимов и журналист тоже не слабо "размялись" при встрече.
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