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    • Радимов – о Селезневе: «Весь вечер бухал, а на следующий день вышел на игру»

    Радимов – о Селезневе: «Весь вечер бухал, а на следующий день вышел на игру»

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов вспомнил историю с украинцем Евгением Селезневым, который назвал ошибкой трансфер в «Кубань» в 2016 году.

    «Про Селезнева история. Год где‑то 2020‑й. Общая компания – несколько русских и украинских футболистов. В какой‑то момент Селезнев, выпив два‑три бокала вина, начинает с претензиями: «Вы русские мудаки…» И так далее… А футболисты все известные, играли на чемпионатах мира и Европы, не буду просто называть имена.

    Я понимаю, что он начинает перебирать, не останавливается. Нажрался просто. Причем все остальные украинские пацаны его успокаивали. В итоге, мы разошлись спокойно.

    А Селезнев был единственным действующим футболистом на тот момент. В итоге с каким удивлением мы узнали, что он продолжил бухать в тот вечер, а на следующий день вышел на игру. Его заменили на 15‑й минуте и потом выгнали из команды», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9867

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Лучше бы рассказал , как Риксен тебе в ухо дал , когда Шкртела начал обижать !

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