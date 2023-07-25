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Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Завершил карьеру
20 июля 1985 (41)
#11 | Нападающий
188 см | 85 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Радимов – о Селезневе: «Весь вечер бухал, а на следующий день вышел на игру»
2023.07.25 08:46
3
Фото
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Селезнев: «Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь»
2018.09.21 07:06
23
Селезнев – об удалении в Турции: «Игрок «Ризеспора» – мальчик в юбке. Галимая телка»
2018.09.09 13:21
11
Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали»
2018.09.05 06:56
3
Фото
Селезнев был удален за плевок в соперника. Судья воспользовался системой VAR
2018.08.20 10:06
22
Фото
Селезнев: «Смолов хотел лучшего, но это футбол. У него все еще впереди!»
2018.07.09 06:35
5
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Селезнев: «Четыре года назад украинский чемпионат был сильнее российского на голову»
2018.01.26 18:33
33
Фото
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
Селезнев: «Неприятно проигрывать Мальте»
2017.06.07 10:30
3
Селезнев чувствует себя в составе сборной Украины стариком
2017.06.03 11:41
2
Селезнев: «Посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство»
2017.04.25 08:17
7
Селезнев: «Спартаку» пора бы стать чемпионом»
2017.04.25 01:23
9
Селезнев мог стать игроком «Галатасарая», трансфер сорвался из-за лимита переходов
2017.02.27 21:44
Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза»
2017.01.07 01:16
3
Селезнев: «Игра «Карабюкспора» меня просто удивила»
2017.01.05 09:43
1
Генеральный директор «Шахтера»: «Болельщики всегда уважали Селезнева»
2016.12.27 06:54
«Шахтер» поблагодарил Селезнева за сотрудничество
2016.12.26 10:44
Селезнев будет выступать за «Карабюкспор»
2016.12.22 11:25
1
Кобелев: «Был вариант с приобретением в «Динамо» Селезнева, но я выбрал Погребняка»
2016.12.02 01:26
7
Селезнев на встрече с Коломойским попросился вернуться в «Днепр»
2016.11.07 08:06
6
Селезнев: «Вернулся в заявку и сразу запорол момент»
2016.10.17 06:15
2
Фото
Смолов и Селезнев сфотографировались с Ибрагимовичем
2016.08.21 18:46
14
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