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  • Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза»

Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза»

7 января 2017, 01:16
3

Новичок «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал об уходе из донецкого «Шахтера».

— Как удалось быстро разойтись с «Шахтером»?
— Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтера» Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство «Шахтера» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтера». Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне навстречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтер» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтер» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.

Источник: sport.ua
Турция. Суперлига Украина. Премьер-Лига Шахтер Карабюкспор Селезнев Евгений
Комментарии (3)
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x-x-x-x-x
1483741643
удачи!!!!!
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sprint5
1483761374
вериться с трудом
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