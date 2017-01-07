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    Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза»

    Новичок «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал об уходе из донецкого «Шахтера».

    — Как удалось быстро разойтись с «Шахтером»?
    — Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтера» Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство «Шахтера» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтера». Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне навстречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтер» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтер» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.

    Источник: sport.ua

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    07.01.2017 01:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 7 января 2017, 12:22

      В сборную вряд ли, но в Турецком клубе может показать себя, Турецкий чемпионат интересный, динамический.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 января 2017, 06:56

      вериться с трудом

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > sprint5 7 января 2017, 10:37

      Хитрожопостью попахивает...

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 января 2017, 01:27

      удачи!!!!!

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