Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза»

Новичок «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал об уходе из донецкого «Шахтера».

— Как удалось быстро разойтись с «Шахтером»?

— Хочу сказать огромное спасибо президенту «Шахтера» Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство «Шахтера» очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для «Шахтера». Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне навстречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько «Шахтер» сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что «Шахтер» не забудет моей работы на благо клуба. Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится.