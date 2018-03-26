- 26 марта 2018
- 08:30 «Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
- 5 января 2018
- 17:13 Фото Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции 2
- 22 декабря 2017
- 09:52 Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
- 3 октября 2017
- 06:18 Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают» 4
- 15 августа 2017
- 22:10 Селезнев может оказаться в «Галатасарае» 1
- 18 июля 2017
- 00:22 «Ахмат» отдал Торже в аренду «Карабюкспору» 1
- 3 июня 2017
- 11:41 Селезнев чувствует себя в составе сборной Украины стариком 2
- 27 февраля 2017
- 21:44 Селезнев мог стать игроком «Галатасарая», трансфер сорвался из-за лимита переходов
- 15 февраля 2017
- 01:29 Тудор может быть назначен главным тренером «Галатасарая»
- 7 января 2017
- 01:16 Селезнев: «Три месяца было стыдно выходить на улицу и смотреть людям в глаза» 4
- 5 января 2017
- 09:43 Селезнев: «Игра «Карабюкспора» меня просто удивила» 1
- 31 декабря 2016
- 12:38 Рыбка продолжит карьеру в Турции
- 27 декабря 2016
- 06:54 Генеральный директор «Шахтера»: «Болельщики всегда уважали Селезнева»
- 26 декабря 2016
- 10:44 «Шахтер» поблагодарил Селезнева за сотрудничество
- 22 декабря 2016
- 11:25 Селезнев будет выступать за «Карабюкспор» 1