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    Селезнев чувствует себя в составе сборной Украины стариком

    Нападающий турецкого «Карабюкспора» и сборной Украины Евгений Селезнев рад, что состав национальной команды проходит процесс омоложения.

    «Я приехал в тренировочный лагерь сборной и стариком себя каким-то почувствовал. Я серьезно говорю. Раньше приезжал сюда и был самым молодым, а сейчас приехал и думаю: «Все. Вот это ужас. Бутсы на гвоздь скоро надо вешать!». Нет, конечно, всегда плюс, когда молодые играют», – сказал Селезнев.

    В прошедшем сезоне 31-летний украинец сыграл за «Карабюкспор» в 16 матчах, отметивших шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: Footboom

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    03.06.2017 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:40

      Евгений , примеряй майку "Деда" ! Деды всегда были нужны в раздевалке !

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      Рейтинг: -45

      stream15 3 июня 2017, 12:35

      Так такая сборная майданная.

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