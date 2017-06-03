Селезнев чувствует себя в составе сборной Украины стариком

Нападающий турецкого «Карабюкспора» и сборной Украины Евгений Селезнев рад, что состав национальной команды проходит процесс омоложения.

«Я приехал в тренировочный лагерь сборной и стариком себя каким-то почувствовал. Я серьезно говорю. Раньше приезжал сюда и был самым молодым, а сейчас приехал и думаю: «Все. Вот это ужас. Бутсы на гвоздь скоро надо вешать!». Нет, конечно, всегда плюс, когда молодые играют», – сказал Селезнев.

В прошедшем сезоне 31-летний украинец сыграл за «Карабюкспор» в 16 матчах, отметивших шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.