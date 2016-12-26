«Шахтер» поблагодарил Селезнева за сотрудничество

«Шахтер» официально подтвердил переход нападающего Евгения Селезнева. Напомним, в мае этого года он вернулся в Донецк, заключив двухлетний контракт. Но вынужден был пересмотреть свои планы из-за малого количества игрового времени.

«В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, забил в них 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея. «Шахтер» благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов», – говорится в заявлении клуба.

31-летний футболист продолжит карьеру в турецком клубе «Карабюкспор».