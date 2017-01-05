Селезнев: «Игра «Карабюкспора» меня просто удивила»

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о своих первых днях на новом месте работы.

«Сегодняшняя игра «Карабюкспора» меня просто удивила. Верьте мне, ведь я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Хочу ли я обратиться к болельщикам? Я не знаю, что им передать. Можно передать, чтобы они нас поддерживали хорошо.

Мне известно, что в Турции особенная поддержка у каждой команды, и я хотел бы это прочувствовать на себе», – сказал украинец в интервью официальному сайту клуба.