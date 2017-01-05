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    Селезнев: «Игра «Карабюкспора» меня просто удивила»

    Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о своих первых днях на новом месте работы.

    «Сегодняшняя игра «Карабюкспора» меня просто удивила. Верьте мне, ведь я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Хочу ли я обратиться к болельщикам? Я не знаю, что им передать. Можно передать, чтобы они нас поддерживали хорошо.

    Мне известно, что в Турции особенная поддержка у каждой команды, и я хотел бы это прочувствовать на себе», – сказал украинец в интервью официальному сайту клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 09:43
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 5 января 2017, 10:28

      Кто этот игрок? Что за клуб? Это не интересно

      -1
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