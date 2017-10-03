Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о том, как он устроился в Турции. Футболист признался, что при переходе в этот клуб его интересовал только один вопрос – количество игрового времени.

«Разговариваю в Турции на русском и английском языках. Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: «Почему ты меня не понимаешь?». Я не понимаю, как меня можно не понимать.

На завод еще не устроился работать, но тут только так можно проводить время, совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке.

Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне все равно было, какая команда, зарплата. Но я не говорю, что она плохая. Спросил только об одном: «Я играть буду?» – рассказал Селезнев в эфире программы «ПроФутбол».