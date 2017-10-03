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    Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»

    Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о том, как он устроился в Турции. Футболист признался, что при переходе в этот клуб его интересовал только один вопрос – количество игрового времени.

    «Разговариваю в Турции на русском и английском языках. Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: «Почему ты меня не понимаешь?». Я не понимаю, как меня можно не понимать.

    На завод еще не устроился работать, но тут только так можно проводить время, совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке.

    Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне все равно было, какая команда, зарплата. Но я не говорю, что она плохая. Спросил только об одном: «Я играть буду?» – рассказал Селезнев в эфире программы «ПроФутбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2017, 18:23

      Они меня не понимают. Я спрашиваю: «Почему ты меня не понимаешь?». Я не понимаю, как меня можно не понимать.

      Это интервью года. Однозначно первое место по непонимаемости!

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 3 октября 2017, 09:58

      ...Евгений,тебя и в нашем футболе никто не понял.

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 октября 2017, 09:27

      Это пиз дец, а не интервью!!!

      4
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 октября 2017, 07:09

      Футболист может и хороший, а как человек-гавно

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