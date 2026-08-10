Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»

Бывший игрок «Локомотива», экс-тренера «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-зеленым стоит продать хавбека Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Локомотив» преследует свои личные амбиции. Понятно, что они не хотят отпускать игрока. Для решения задач у них есть резервы, либо смогли кого-то приобрести. Но им нужно отпустить игрока в интересах футбола.

Переход в «Галатасарай» пошел бы на пользу Батракову и сборной России. Чем больше футболистов, которые будут иметь международный опыт, тем нам лучше. Алексей сможет поиграть в сильнейшем клубе Турции, в Лиге чемпионов. Эта команда находится в элите европейского футбола. «Галатасарай» круче «Локомотива».

Батраков здесь может остановиться в росте. Футболист может затухнуть и снизить к себе требования. Если у него есть желание перейти, а ему не дадут, то потом он может уйти в другой российский клуб – «Спартак», «Зенит». Это авторитетные команды, которые борются на чемпионство.

А сейчас Батраков играет за клуб, который не борется за титул. «Локомотив» уже потерял все шансы. В прошлом сезоне им просто повезло», – сказал Гладилин.