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  • Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»

Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»

10 августа, 09:09
3

Бывший игрок «Локомотива», экс-тренера «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-зеленым стоит продать хавбека Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Локомотив» преследует свои личные амбиции. Понятно, что они не хотят отпускать игрока. Для решения задач у них есть резервы, либо смогли кого-то приобрести. Но им нужно отпустить игрока в интересах футбола.

Переход в «Галатасарай» пошел бы на пользу Батракову и сборной России. Чем больше футболистов, которые будут иметь международный опыт, тем нам лучше. Алексей сможет поиграть в сильнейшем клубе Турции, в Лиге чемпионов. Эта команда находится в элите европейского футбола. «Галатасарай» круче «Локомотива».

Батраков здесь может остановиться в росте. Футболист может затухнуть и снизить к себе требования. Если у него есть желание перейти, а ему не дадут, то потом он может уйти в другой российский клуб – «Спартак», «Зенит». Это авторитетные команды, которые борются на чемпионство.

А сейчас Батраков играет за клуб, который не борется за титул. «Локомотив» уже потерял все шансы. В прошлом сезоне им просто повезло», – сказал Гладилин.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Спартак Зенит Батраков Алексей
Комментарии (3)
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spartak_88
1786345297
Че он курил)) прошло только три тура) какой потерял все шансы )) где таких экспертов берут
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темирхан
1786372983
он там нах. не нужен! ни чего не умеющий на поле!
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