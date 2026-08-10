В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову

«Галатасарай» вышел из переговоров о покупке полузащитника Алексея Батракова у «Локомотива» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Якуп Чинар.

По его информации, руководство стамбульцев переключилось на хавбека «Порту» Родригу Мору.

По данным журналиста Эрдема Ачикгеза, у «Галатасарая» есть два представителя, направленных в Россию для переговоров по трансферу Батракова.

Турецкий будет ждать положительного или отрицательного ответа до полудня сегодня. «Галатасарай» не станет повышать свое предложение по Батракову. В случае негативного исхода переговоров, клуб переключится на альтернативных игроков на эту позицию.

Журналист Мехмет Озджан сообщил, что «Галатасарай» готов заплатить 25 миллионов евро за трансфер Батракова плюс 3 миллиона евро комиссии агенту игрока.