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  • В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову

В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову

10 августа, 09:39
6

«Галатасарай» вышел из переговоров о покупке полузащитника Алексея Батракова у «Локомотива» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Якуп Чинар.

По его информации, руководство стамбульцев переключилось на хавбека «Порту» Родригу Мору.

По данным журналиста Эрдема Ачикгеза, у «Галатасарая» есть два представителя, направленных в Россию для переговоров по трансферу Батракова.

Турецкий будет ждать положительного или отрицательного ответа до полудня сегодня. «Галатасарай» не станет повышать свое предложение по Батракову. В случае негативного исхода переговоров, клуб переключится на альтернативных игроков на эту позицию.

Журналист Мехмет Озджан сообщил, что «Галатасарай» готов заплатить 25 миллионов евро за трансфер Батракова плюс 3 миллиона евро комиссии агенту игрока.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
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1786345256
Побольше новостей о Батракове-хороших и малодостоверных! Пока Локо не развалится окончательно.
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makperepalov
1786347160
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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САДЫЧОК
1786349140
Никакого интереса не было! Пацан "выстрелил" на сезон, размечтался о ПСЖ, но дальше вернулся на свой стандартный уровень. И теперь агенты в панике пытаются его побыстрее продать, пока заморские покупатели не заметили подвох. 1 гол за последние 10 матчей, на поле абсолютно мёртвый.
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FFR
1786349903
Галатасарай даже не входил в переговоры, чтобы выйти из них. Я с самого начала сказал, Галатасарай не заплатит 20 млн. евро за игрока, который нигде не проявил себя.
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ПалкоВводецъ007
1786353183
Какой сарай, если Гудки отдают его только в Топ 5. Реал, МС, Барса, Бавария, ПСЖ кусают локти, как бы его заполучить за трёшку. Гыгыгы
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темирхан
1786372831
их и не было этих переговоров! турки не дураки выкидывать 25 млн за не понятно ЧТО! второй захарян! и не более!
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