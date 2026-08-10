Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев донес позицию игрока насчет потенциального трансфера в «Галатасарай».
Кузьмичев дал интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».
– Твоe мнение… Ну, сторона игрока – ты и игрок… «Галатасарай» – это для вас что?
– В первую очередь это, наверное, если не самый, то один из двух самых популярных клубов в Турции. Это постоянная борьба за первое место. Это большие цели в Лиге чемпионов, не просто участие, а именно цели.
Это прекрасный город, потрясающие болельщики. Алексею это… Скажем так: если это дойдeт до предложения, он точно хочет его рассмотреть. Ему это нравится и интересно.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»