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Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»

10 августа, 15:30
6

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев донес позицию игрока насчет потенциального трансфера в «Галатасарай».

Кузьмичев дал интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

– Твоe мнение… Ну, сторона игрока – ты и игрок… «Галатасарай» – это для вас что?

– В первую очередь это, наверное, если не самый, то один из двух самых популярных клубов в Турции. Это постоянная борьба за первое место. Это большие цели в Лиге чемпионов, не просто участие, а именно цели.

Это прекрасный город, потрясающие болельщики. Алексею это… Скажем так: если это дойдeт до предложения, он точно хочет его рассмотреть. Ему это нравится и интересно.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
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1786369151
Чего-то там раскрыл не Батраков, а его поводырь Кузьмичёв.
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темирхан
1786372212
КАК ЖЕ СУ...... Это бесит! когда некоторые хотят батрака сбагрить КУДА-НИБУДЬ! ЧТОБЫ В КАРМАН ПОЛОЖИТЬ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО! надо ПУТИНУ эту лавочку с агентами вообще закрыть! ПЕРЕГОВОРЫ о переходе игрока в другой клуб должны вести только клубы между собой! и ни один левый ЧЕЛ не должен ТАМ БЫТЬ!
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BRAZILES
1786373891
некуда он неуйдет ---- за него запросили такое бабло мама негорюй а сам то он хочет ---- но это все пустышка
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KayGo
1786375152
Ну Лёша ещё дитё по сути и вряд ли может адекватно оценивать ситуацию!
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DeStar
1786389835
ну в сарае состав норм, турция для русского человека чуть ли не полуродная уже, да и ЕК все же. Вариант не самый лучший в обычное время для батракова, но в нынешнее - путь в ЕС почти закрыт, то варик норм поразвиваться да засветиться можно там., ну не в локо же сидеть да побеждать раз в 5 матчей
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