Генеральный директор «Шахтера»: «Болельщики всегда уважали Селезнева»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поблагодарил уже бывшего форварда команды Евгения Селезнева за годы, проведенные в клубе. Напомним, что зимой украинец перебрался в «Карабюкспор».

«Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, шахтерский дух, голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать.

Спасибо, Женя, за вклад в успехи «Шахтера». Знай, «Шахтер» – твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере», – написал Палкин на своей странице в Facebook.