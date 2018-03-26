«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, выступающий сейчас за «Акхисар Беледиенспор», пожаловался на турецкий клуб «Карабюкспор», который задолжал ему зарплату за полгода, сообщает телеканал «Футбол 1».

– Какие проблемы у тебя были в «Карабюкспоре»?

– Не платили деньги. Но это в прошлом, не хочу даже вспоминать. Не платили, и до сих пор ничего не поменялось. Задолженность – полгода.

– Собираешься судиться с ними?

– Надеюсь договориться мирно, над этим сейчас работают юристы. Я неконфликтный человек и не хочу ни с кем судиться. К примеру, на «Днепр» я никогда в жизни не подам в суд, у меня рука не поднимется. Как можно судиться с командой, которая подарила мне столько прекрасных эмоций, которой я отдал полжизни… Эмоции – вещь намного важнее, чем любые деньги.