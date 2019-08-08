- 8 августа 2019
- 06:37 Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор» 1
- 10 января 2019
- 17:37 Фото Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги» 3
- 6 января 2019
- 07:14 Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды 3
- 19 декабря 2018
- 14:12 Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу» 2
- 07:58 «Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай» 3
- 13 декабря 2018
- 22:49 Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда» 33
- 30 ноября 2018
- 07:55 Защитник «Краснодара» Рамирес: «Два раза в жизни видел снег. Сегодня еще раз» 6
- 07:35 Газинский: «Не вижу проблем, что пропускаем первыми – плохо, что вообще пропускаем» 3
- 06:06 Ари перепутал «Акхисар» со «Стандардом» 13
- 01:18 Лига Европы. «Краснодар» не вышел в плей-офф досрочно 43
- 29 ноября 2018
- 22:47 Лига Европы. «Краснодар» выиграл у «Акхисара» и возглавил группу 30
- 11:31 Гранквист: «Для «Краснодара» все закончится хорошо в ЛЕ. Команда пробьется в плей-офф» 4
- 26 октября 2018
- 10:41 «Севилья» одержала свою самую крупную победу в еврокубках, разгромив «Акхисар» 2
- 25 октября 2018
- 23:55 Лига Европы. «Севилья» разгромила «Акхисар Беледиеспор», Промес забил гол 2
- 21 сентября 2018
- 07:53 Вице-президент «Акхисара»: «Краснодар» преподал нам хороший урок футбола» 2
- 07:06 Селезнев: «Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь» 24
- 20 сентября 2018
- 21:46 Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом победил «Акхисар Беледиеспор» 28
- 18:47 Ари и Вандерсон сыграют в атаке «Краснодара» в матче с «Акхисаром Беледиеспор» 9
- 09:15 Мартынович – о турецких болельщиках: «Привыкаешь к этому шуму через 10 минут» 2
- 08:35 Фоменко: «Последнее место «Акхисара» в чемпионате Турции – не повод для недооценки» 5
- 19 сентября 2018
- 06:31 Мамаев: «Первая игра задает определенный задел для выхода из группы» 7
- 9 сентября 2018
- 13:21 Селезнев – об удалении в Турции: «Игрок «Ризеспора» – мальчик в юбке. Галимая телка» 12
- 5 сентября 2018
- 06:56 Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали» 4
- 31 августа 2018
- 20:13 «Краснодар» начнет групповой этап ЛЕ матчем с «Акхисаром» в гостях, затем сыграет с «Севильей» дома 3
- 20 августа 2018
- 10:06 Фото Селезнев был удален за плевок в соперника. Судья воспользовался системой VAR 23
- 5 января 2018
- 17:13 Фото Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции 3
- 31 августа 2017
- 22:50 «Анжи» заявил на сезон 30-летнего защитника «Акхисар Беледиеспора» 4
- 7 ноября 2016
- 10:09 Видео Ван Перси порвал веко в матче чемпионата Турции 11
- 6 июля 2015
- 07:09 Ниассе близок к переходу в «Галатасарай» 14