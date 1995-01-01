«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»

Нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев должен перейти в «Галатасарай». Такую информацию в инстаграме сообщил агент футболиста Иван Пироженко.

«Мы до конца пытаемся довести дело с «Галатасараем» – задачу, которую мы поставили два года назад.

Кто знает, как устроены турецкие клубы – там нет президентов-собственников. Все президенты – избирательные, это сразу же приводит к большому влиянию людей со стороны, агентов, на решение президента, совета директоров, Фатиха Терима как тренера.

Только в этом есть некоторые трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев», – раскрыл деталь агент.

В 2016 году Селезнев играл за «Кубань».