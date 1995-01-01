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    «Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»

    Нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев должен перейти в «Галатасарай». Такую информацию в инстаграме сообщил агент футболиста Иван Пироженко.

    «Мы до конца пытаемся довести дело с «Галатасараем» – задачу, которую мы поставили два года назад.

    Кто знает, как устроены турецкие клубы – там нет президентов-собственников. Все президенты – избирательные, это сразу же приводит к большому влиянию людей со стороны, агентов, на решение президента, совета директоров, Фатиха Терима как тренера.

    Только в этом есть некоторые трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев», – раскрыл деталь агент.

    В 2016 году Селезнев играл за «Кубань».

    Источник: Tribuna.com

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