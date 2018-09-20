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    Ари и Вандерсон сыграют в атаке «Краснодара» в матче с «Акхисаром Беледиеспор»

    Стали известны «Акхисара Беледиеспор» и «Краснодара» на игру первого тура группового раунда Лиги Европы.

    «Акхисар Беледийе»: Эзтюрк, Вршаевич, Вурал, Сиссоко, Юмлу, Жозуэ, Регаттен, Сержиньо, Османпаша, Келеш, Селезнев.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев, Классон, Ари, Вандерсон.

    Встреча «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Акхисар Беледие» и начнется в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: УЕФА

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    20.09.2018 18:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:37

      у турков Селезнёв? кто таков и из какого лагеря?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:50

      Женя Селезнёв бывший игрок " Шахтёра", но поиграл и в других украинских командах: Днепр, Арсенал, немного в нашей "Кубани". Центрфорвард таранного типа, неплохо играет головой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 19:53

      Спасибо за информацию . теперь в курсе буду

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Полная Канистра 20 сентября 2018, 19:55

      Да нет проблем. Его держать надо будет, он может продавить защиту, заработать пенальти, да и сам забить.

      4
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 сентября 2018, 19:14

      Удачи Краснодару.Вперед быки!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 19:11

      Состав " Краснодара" пожалуй сильнейший, посмотрим как парни справятся с давлением трибун и стартовым волнением.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 18:54

      Нормальный состав у зеленых.

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > prezent2017 20 сентября 2018, 19:07

      Да, ждем красивую игру...

      1
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