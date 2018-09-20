Ари и Вандерсон сыграют в атаке «Краснодара» в матче с «Акхисаром Беледиеспор»

Стали известны «Акхисара Беледиеспор» и «Краснодара» на игру первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Акхисар Беледийе»: Эзтюрк, Вршаевич, Вурал, Сиссоко, Юмлу, Жозуэ, Регаттен, Сержиньо, Османпаша, Келеш, Селезнев.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев, Классон, Ари, Вандерсон.

Встреча «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Акхисар Беледие» и начнется в 19:55 по московскому времени.

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