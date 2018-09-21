Вице-президент «Акхисара»: «Краснодар» преподал нам хороший урок футбола»

Вице-президент «Акхисара Беледиеспора» Харун Эрюксель похвалил игроков «Краснодара» после матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Игру можно назвать равной, однако если углубиться в результат, то можно сказать, что «Краснодар» преподал нашему клубу хороший урок футбола. В сложных ситуациях игроки российского клуба сохраняли спокойствие и лишь в одном моменте потеряли контроль.

Мы обязательно разберем этот матч на завтрашнем собрании клуба и сделаем определенные выводы», – сказал Эрюксель.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» завершился со счетом 0:1.