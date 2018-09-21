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    Вице-президент «Акхисара»: «Краснодар» преподал нам хороший урок футбола»

    Вице-президент «Акхисара Беледиеспора» Харун Эрюксель похвалил игроков «Краснодара» после матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Игру можно назвать равной, однако если углубиться в результат, то можно сказать, что «Краснодар» преподал нашему клубу хороший урок футбола. В сложных ситуациях игроки российского клуба сохраняли спокойствие и лишь в одном моменте потеряли контроль.

    Мы обязательно разберем этот матч на завтрашнем собрании клуба и сделаем определенные выводы», – сказал Эрюксель.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» завершился со счетом 0:1.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2018 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 08:51

      Разбирай не разбирай, проиграл и отдыхай.

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