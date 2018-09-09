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    Селезнев – об удалении в Турции: «Игрок «Ризеспора» – мальчик в юбке. Галимая телка»

    Нападающий «Акхисар Беледиеспора» Евгений Селезнев рассказал об удалении в матче чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1). Украинец считает, что его спровоцировали, сообщает football24.ua.

    – Объясните, что произошло в матче с «Ризеспором», когда Вас удалили. Провокация?

    – Как обычно, мальчики в юбках. Словаки, словенцы... Кто он там? Финк. Я даже не знаю, кто он. Галимая телка.

    – Как Вам турецкий арбитраж? Есть ли там настоящие профессионалы?

    – Немного, два-три арбитра.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 13:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 18:04

      Уровень интеллекта ,зашкаливает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 сентября 2018, 16:22

      Очередной придурок, не понимающий, что жаргон для туалетных сплетен, а не для интервью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 9 сентября 2018, 15:42

      Кто бы мычал......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 9 сентября 2018, 15:30

      ...ты,утенок,тоже постоянно валялся в чемпионате России.Мы всё помним.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 9 сентября 2018, 15:22

      Лол, убивает то что Донбасопитека называют Хохлом. Это ж рузкий мир, вы что забыли?)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 сентября 2018, 14:57

      Как был самовлюблённым быдлом так и остался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 9 сентября 2018, 14:38

      Для него словаки, словенцы мусор. Для нацика например немца хохол=словак=словенец и все они white trash... Это нацизм!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 сентября 2018, 14:33

      Нацик в своём репертуаре...(((

      4
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 14:09

      Накорми его салом, а сам прими успокоительные таблетки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 сентября 2018, 13:40

      Что-то завоняло хохлятиной...

      5
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > Par Mezan 9 сентября 2018, 15:10

      тухлой

      1
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