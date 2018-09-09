Селезнев – об удалении в Турции: «Игрок «Ризеспора» – мальчик в юбке. Галимая телка»

Нападающий «Акхисар Беледиеспора» Евгений Селезнев рассказал об удалении в матче чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1). Украинец считает, что его спровоцировали, сообщает football24.ua.

– Объясните, что произошло в матче с «Ризеспором», когда Вас удалили. Провокация?

– Как обычно, мальчики в юбках. Словаки, словенцы... Кто он там? Финк. Я даже не знаю, кто он. Галимая телка.

– Как Вам турецкий арбитраж? Есть ли там настоящие профессионалы?

– Немного, два-три арбитра.