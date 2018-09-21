Селезнев: «Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь»

Нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев поздравил «Краснодар» с победой в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар» приехал вовремя – у нас не самые лучшие времена.
Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь. Но я все равно поздравляю команду с тремя очками», – сказал Селезнев в эфире «Матч ТВ».
Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» завершился со счетом 0:1.
Источник: Бомбардир.ру