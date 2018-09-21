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    Селезнев: «Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь»

    Нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев поздравил «Краснодар» с победой в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар» приехал вовремя – у нас не самые лучшие времена.

    Во втором тайме «Краснодар» не переходил на нашу половину поля и даже не видел, в какой форме играет наш вратарь. Но я все равно поздравляю команду с тремя очками», – сказал Селезнев в эфире «Матч ТВ».

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 07:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 15:59

      в женской форме в бикини был вратарь но мы его ни кому не показываем

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:02

      Главное приехать вовремя.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 сентября 2018, 11:03

      Поэтому вратарь сам пришел показать свою форму в штрафную Краснодара :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 21 сентября 2018, 10:58

      стопро хохол тупоголовый

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 сентября 2018, 10:36

      Опять херово салу))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 21 сентября 2018, 10:27

      Как всегда выдает желаемое за действительное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 сентября 2018, 10:06

      Плачь, плачь, танцуй-манцуй)

      1
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      Рейтинг: +12

      arvid 21 сентября 2018, 09:42

      Кастрюлю из Шумерии за сто верст учуять можно ...по запаху!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 21 сентября 2018, 09:38

      Да,обидно)))

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 сентября 2018, 09:35

      Игрок с высоким ростом, а при ответе оказался мелким по мысли...

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